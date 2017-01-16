В минувшее воскресенье в 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде состоялась лыжная эстафета среди военнослужащих воинских частей и подразделений соединения. Благо погода благоприятствовала этому мероприятию: снега намело уйму. Всего в забеге приняло участие около 60 спортсменов.



Борьба развернулась нешуточная. В конечном итоге первое место занял инженерно-саперный батальон, второе — 339‑й отдельный гвардейский механизированный батальон, третье место у 310‑й гвардейской группы артиллерии. Команды-призеры были награждены грамотами.

— Физической подготовке и спорту в соединении уделяется большое внимание, — отметил начальник физической подготовки и спорта бригады гвардии капитан Дмитрий Петрашевич. — Во‑первых, это закаливание военнослужащих, во‑вторых — повышение военно-прикладных навыков, в‑третьих, отличное настроение на весь день. Посудите сами: погода по-зимнему отличная, дух состязательности, поддержка болельщиков и, конечно, успех формируют позитивное настроение.

Были среди военнослужащих и те, кто встал на лыжи впервые.

— Это очень здорово, — отметил гвардии сержант Корсак. — Оказывается, на лыжах не так и просто устоять, как кажется со стороны. Особенно непредсказуемы повороты… Но после нескольких тренировочных кругов лыжи уже как влитые, в ногах чувствуется уверенность. Это просто здорово — погонять на лыжах.

Как поется в песне Владимира Высоцкого: «Красота среди бегущих — первых нет и отстающих…», так и в прошедшей у нас эстафете — проигравших среди гвардейцев нет.

Гвардии подполковник Сергей Корнев,

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