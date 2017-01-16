Эта боевая машина одинаково уверенно двигается по песку, заболоченной местности, глубокому снегу. А на грунтовой дороге и вовсе может поспорить в скорости с легковым автомобилем. Еще она может преодолевать крутые подъемы, двухметровые рвы, эскарпы и водные преграды. Все это БМП‑2, «воспитавшая» не одно поколение мотострелков.



В середине шестидесятых годов мотострелковые части и соединения Советской Армии приступили к освоению бронетехники нового класса — боевых машин пехоты. Применение БМП‑1 в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке выявило недостатки машины. Главной проблемой стал комплекс вооружения. Он имел невысокие характеристики в борьбе с бронированными и воздушными целями. В начале 1960‑х годов, когда разрабатывались и проходили испытания прототипы БМП, борьба с воздушными целями не входила в число приоритетных задач. На марше мотострелковые и танковые части прикрывались зенитными установками различных типов и калибра. Эра боевых вертолетов только начиналась.

Но уже через десяток лет винтокрылая машина, вооруженная комплексом противотанковых ракет, стала самым страшным врагом бронетанковой техники. Парировать нападение с воздуха БМП‑1 не могла — орудие «Гром» имело неподходящие для этого характеристики и слишком малый угол возвышения ствола. Действия в горной местности и городских условиях по тем же причинам были сильно затруднены.

Боевая машина пехоты нуждалась в глубокой модернизации. В первую очередь это касалось смены комплекса вооружения. Кроме того, следовало поставить новые приборы наблюдения и прицеливания, повысить надежность ходовой части, уменьшить загазованность боевого отделения.







— Решением задачи с 1974 года на конкурсной основе занимались инженеры Челябинского тракторного и Курганского машиностроительного заводов, — рассказал военный историк кандидат технических наук Владимир Геллер. — Челябинцы установили на опытную модель орудие «Зарница» калибра 73 мм и спаренный пулемет «Утес». Орудие «Зарница» представляет собой такой же гранатомет, как и «Гром», но с большей длиной ствола и, соответственно, эффективной дальностью огня. Пулемет «Утес» калибра 12,7 мм предназначался для борьбы с авиацией. Курганские конструкторы выбрали другой вариант — с 30‑мм автоматической пушкой, которую предложили тульские оружейники. Но этот проект потребовал радикальной переделки башни. Теперь в ней должны были размещаться два члена экипажа, включая командира. А новая башня потребовала и переработки корпуса машины.

Несколько опытных машин с 30‑мм пушкой в рамках предварительных войсковых испытаний направили в Белорусский и Московский военные округа. Новая техника показала хорошие результаты и в 1980 году была принята на вооружение.

Новый комплекс вооружения БМП‑2 значительно повысил боевые возможности машины. 30‑мм пушка способна вести огонь и по наземным, и по воздушным целям. Угол возвышения ствола увеличился до семидесяти четырех градусов. Пушка стабилизирована в двух плоскостях наведения — вертикальной и горизонтальной. Поэтому прицельный огонь можно вести во время движения машины. Вооружение БМП‑1 этим важнейшим качеством не обладало.

Двухленточная система питания орудия позволяет быстро менять тип снаряда — бронебойный или осколочный — в зависимости от цели. Пушка может вести одиночный и автоматический огонь. С орудием спарен пулемет ПКТ.

Получила БМП‑2 и новый полуавтоматический противотанковый ракетный комплекс. В отличие от БМП‑1, он съемный — может действовать не только с машины, но и с грунта.

В боевую укладку машины также входят переносной зенитный ракетный комплекс «Стрела‑2», ручной противотанковый гранатомет РПГ‑7.

БМП‑2 имеет комплекс средств защиты от оружия массового поражения, а также от пожара и затопления на плаву. Для маскировки на поле боя машина оборудована термодымовой аппаратурой и шестью дымовыми гранатометами. Основой защиты экипажа и оборудования машины служит круговое бронирование герметичного корпуса.

Первый опыт боевого применения БМП‑2 получила в Афганистане. Он оказался гораздо более успешным, чем у БМП‑1. Большой угол возвышения пушки позволял стрелять из ущелий, где проходили дороги, по склонам гор. Высокий темп стрельбы и множество осколков, в том числе от камней, создавали мощное поражающее действие.

— По мере развития афганского конфликта выявились и существенные недостатки машины. Противопульное бронирование не защищало экипаж от выстрелов РПГ. Защита катков и гусениц также была признана недостаточной, — рассказал Владимир Геллер. — В результате были проведены работы по модификации БМП‑2. Новая модель получила индекс «Е». Она отличалась от прежней более прочной композитной броней, которая монтировалась поверх штатной, а также дополнительными защитными экранами.

БМП‑2 находится на вооружении нескольких десятков армий мира. Всего с 1980 года выпущено около 15 тысяч БМП‑2. По лицензии она производилась также в Индии и Чехословакии. Применение БМП‑2, которая обладает хорошей маневренностью, высокой огневой мощью, современными средствами защиты, серьезно повысило боевой потенциал мотострелковых подразделений.

Военные достойно оценили возможности БМП‑2. Но ее дальнейшая модернизация на имеющемся шасси оказалась невозможна. Конструк‑

торы нашли решение этой проблемы. Они создали совершенно новую машину — БМП‑3. О ней мы расскажем в следующих номерах газеты.

Наша справка:

БМП‑2 — боевая машина пехоты

Боевая масса — 14 т

Длина — 6,7 м

Ширина — 3,2 м

Двигатель — многотопливный дизельный, мощность — 300 л. с.

Скорость — по шоссе — до 65 км/ч, на плаву — до 7 км/ч

Запас хода — 600 км

Вооружение — нарезная автоматическая пушка калибра 30 мм, 1 пулемет калибра 7,62 мм, ПТРК

Экипаж — 3 человека

Количество десантников — 7 человек.

Юрий Андреев,фото автора и из открытых источников