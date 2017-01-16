Водители 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), которую возглавляет полковник Андрей Расюк, успешно выдержали ответственный экзамен: пятидесятикилометровый марш в составе колонны.





8.30. Легкий морозец с ветерком и падающий на землю снежок придают бодрости. На территории воинской части идут последние приготовления к совершению марша: построение личного состава, инструктаж по соблюдению требований безопасности, приказ на совершение марша. По лицам водителей видно, что они понимают важность мероприятия и готовы выполнить поставленную задачу.

Следует посадка в машины, прогрев двигателей и начало движения. В сопровождении ВАИ Минской военной комендатуры автомобильная колонна двинулась к трассе. Водители внимательно вглядываются вперед, стараясь четко выдерживать заданный скоростной режим.

На маршруте проводятся плановые остановки, чтобы произвести смену водителей. Особое внимание уделяется вопросам безопасности движения.

Никто не отстает, не «выпадает» из колонны, не допускает досадных промахов. Управлять мощной техникой в условиях плотного и интенсивного движения непросто, но все водители действуют грамотно, умело.

…И вот марш завершается. Колонна возвращается в часть. По прибытии на место — построение, подведение итогов, контрольный осмотр техники.