﻿ Дорога экзаменует строго. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дорога экзаменует строго

16.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Водители 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), которую возглавляет полковник Андрей Расюк, успешно выдержали ответственный экзамен: пятидесятикилометровый марш в составе колонны.

8.30. Легкий морозец с ветерком и падающий на землю снежок придают бодрости. На территории воинской части идут последние приготовления к совершению марша: построение личного состава, инструктаж по соблюдению требований безопасности, приказ на совершение марша. По лицам водителей видно, что они понимают важность мероприятия и готовы выполнить поставленную задачу.

Следует посадка в машины, прогрев двигателей и начало движения. В сопровождении ВАИ Минской военной комендатуры автомобильная колонна двинулась к трассе. Водители внимательно вглядываются вперед, стараясь четко выдерживать заданный скоростной режим.

На маршруте проводятся плановые остановки, чтобы произвести смену водителей. Особое внимание уделяется вопросам безопасности движения.

Никто не отстает, не «выпадает» из колонны, не допускает досадных промахов. Управлять мощной техникой в условиях плотного и интенсивного движения непросто, но все водители действуют грамотно, умело.

…И вот марш завершается. Колонна возвращается в часть. По прибытии на место — построение, подведение итогов, контрольный осмотр техники.


Рядовой Валерий Никончук

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водители 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), которую возглавляет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В торговом центре "Секрет" устраивают большую январскую распродажу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика