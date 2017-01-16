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На первом заседании белорусско-французской рабочей группы по туризму достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по ряду направлений
16.01.2017 21:01 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 16 января. Протокол, фиксирующий достигнутые договоренности, подписан 16 января в Париже по итогам первого заседания белорусско-французской рабочей группы по вопросам туризма под председательством заместителя директора департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел и международного развития Франции Стефена Маркизио.
Стороны договорились об обмене опытом в области развития туризма, о деятельности туристско-информационных центров, международных туристических выставках, проводимых в Беларуси и Франции в 2017 и 2018 годах, а также о возможностях организации отдыха в Беларуси и Франции.
Среди 35 участников заседания были представители МИД Франции, Минспорта Беларуси, белорусского посольства Беларуси во Франции, официальных французских структур, отвечающих за вопросы туризма, а также туроператоров двух стран, отмечается в сообщении посольства.
Собравшиеся рассмотрели вопросы развития экотуризма, речного туризма и велотуризма, разработки туристической стратегии в национальном и региональном масштабах, французский опыт в сфере спортивного туризма, организации спортивных мероприятий, культурного туризма (европейские культурные маршруты).
Белорусская сторона провела презентацию своего туристического потенциала, информировала французскую сторону об установлении безвизового въезда на срок до пяти суток через национальный аэропорт Минск.
Особое внимание было уделено проведению в Беларуси в ноябре 2017 года двухдневного семинара, посвященного обсуждению возможности организации генеральной ассамблеи Европейской федерации городов истории Наполеона в 2018 году.
БелаПАН.
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На первом заседании белорусско-французской рабочей группы по туризму достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по ряду направлений
Минск, 16 января. Протокол, фиксирующий достигнутые договоренности, подписан 16 января в Париже по итогам первого заседания белорусско-французской рабочей группы по...
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