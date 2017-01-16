Боброе Доброе утро!

Вчера был самый депрессивный день в году. И новости соответствующие: например, что в Беларуси скоро будут выпускать тушенку и колбасу из бобра . Бобров, говорят, у нас хватает, а мясо их очень полезно. На первых порах прилавки заваливать не планируют — «на колбасу» пустят всего 1750 особей. Но нам и их жаль.





ВАЖНОЕ

В Кыргызстане — страшная трагедия и траур. Вчера грузовой самолет Boeing-747 турецкой авиакомпании ACT Airlines, совершавший рейс из Стамбула, разбился в нескольких километрах от Бишкека. Упал на село: разрушены 15 домов, погибли 37 человек.

Наш президент еще в Египте. Вчера он рассказал местным бизнесменам о конкурентных преимуществах Беларуси . Говорил в основном о БелАЗах, тракторах и Viber. Отметил, что «важно и то, что в Беларуси созданы благоприятные условия для ведения бизнеса: гарантирована защита частной собственности и инвестиций, обеспечено право на репатриацию прибыли». Welcome, как говорится. А Николай Лукашенко в это время посетил пирамиды Гизы : увлеченно фотографировал и фотографировался сам.



Фото: ahram.org.eg

У пассажиров авиарейсов Минск-Москва в российских аэропортах начали проверять паспорта — такой контроль для выявления иностранцев, которые могут пытаться незаконно попасть в Россию. «Существует соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по поводу бесконтрольного выезда и въезда наших граждан. Граждан третьих стран это соглашение не касается», — пояснили в ФСБ.

Скоро мы сможем ездить без виз в Гонконг . Двусторонняя договоренность вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси и Китае. Сегодня для белорусов виза в Гонконг стоит 30 долларов.

Минское «Динамо» завершило дальневосточное турне победой во Владивостоке над «Адмиралом» — 5:3. Наши хоккеисты возвращаются домой, где 19 января сыграют с рижскими одноклубниками.

«Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией»: Дональд Трамп наконец пояснил, при каком же условии он готов снять санкции с России . Оказывается, речь идет о сокращении ядерного вооружения.

ПОПУЛЯРНОЕ

Настойчивые требования президента обеспечить белорусам среднюю зарплату в 500 долларов, «чего бы это ни стоило», игнорировать все сложнее. Правительство и Нацбанк задумались: «Что делать?». Ведь если не делать ничего, могут поднять голову сторонники печатного станка. Мы спросили экспертов , есть ли альтернатива печатанию денег и насколько рискованны иные способы решения сверхзадачи.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходит на рынке депозитов . Стало понятно, что поддерживать привычный уровень жизни белорусам в кризис помогают банковские заначки. Если посмотреть статистику, оказывается, что валютные сбережения сократились на 9%, рубли прибавили 12%. Однако с учетом начисленных процентов выходит, что вклады сократились во всех валютах.

AUTO.TUT.BY немного «поразводил» столичные СТО. Peugeot 206 «от и до» проверили в официальном сервисном центре марки, нашли и сформулировали три важные неисправности и отправили хозяйку искать и «лечить» их на другие СТО. Определят ли специалисты сервисов, в чем причины поломок ?

LADY.TUT.BY собрали истории похудения своих читательниц. «Я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что недовольна собой. Я жирная. Пора худеть», — рассказывают девочки. Что они делали дальше и каких результатов добились — читайте в нашем материале .

Резонансная история о пропавших иностранных студентах получила продолжение: часть их вернули в Беларусь, часть еще ищут . Молодые люди пытались прорваться в Европу, незаконно пересекли границу, и теперь им грозит депортация. В 2016 году белорусские вузы впервые пригласили на учебу студентов из Бангладеш, но в ноябре-декабре те перестали появляться на занятиях . Пропали десятки студентов. Руководство университетов обратилось в правоохранительные органы. Оказалось, молодые люди из Бангладеш приезжают в Беларусь, чтобы получить официальный статус, а затем пытаются легально и нелегально попасть в Евросоюз.

Мэр Минска Андрей Шорец поручил Минск от снега за два дня">расчистить Минск от снега за два дня. «Хаотичного нагромождения снега в городе быть не должно», — уверен чиновник. Придется нагромождения упорядочить! А мы тем временем посмотрели, как минчане радовались снегу на огромной горке в — простите за тавтологию — Каменной Горке.





ЧТО ЕЩЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

«Важно делать то, про что остальные скажут — этого нет и быть не может!», — говорит дизайнер Борис. Он — герой потрясающей истории о том, как в Нью-Йорке белорусы обувают Леди Гагу и других звезд. Обувь дизайна Бориса Зуборева регулярно можно видеть в журналах «Vogue», «V Magazine», «Nylon», на подиумах New York Fashion Week. Среди именитых клиенток — Кейт Мосс, Мадонна, Риана, а также Gucci, Burberry, Prada, Atelier и другие компании, нанимающие Бориса в качестве дизайнера наиболее дерзких, рискованных моделей.

REALTY.TUT.BY побродил по бывшей Минской областной детской больнице на улице П. Бровки, 5. Здание пустует с 2004 года, находится под охраной государства и потихоньку разваливается. По заброшенным больничным коридорам лазали подростки, в палатах ночевали бомжи, под окнами пили… Исполком признается: денег нет. «Даже тех средств, что выделяются на инвестиционные программы, не хватает на то, чтобы достроить те объекты, что начаты. А еще один долгострой позволить себе не можем. Если бы объект не был под охраной государства, то его давно бы снесли или отдали какому-то инвестору».



Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Белорусская реклама все чаще вызывает резонанс в обществе — ее обвиняют в сексуальном подтексте и эпатаже. Только за последнее время появилось несколько проектов, которые активно обсуждали в соцсетях и СМИ. Разбирались, зачем рекламисты придумывают именно это .

Что лучше, когда на жилье немного не хватает — взять кредит на недвижимость или же обычный потребительский? FINANCE.TUT.BY сравнил основные условия для каждого из видов кредитов и попытался понять, что же выгоднее для тех, кому для решения квартирного вопроса не хватает максимум 10−15 тысяч долларов в эквиваленте.

В Москве вышло исследование Виктора Мартиновича «Родина. Марк Шагал в Витебске». Это первая попытка реконструировать и осмыслить отношения Марка Шагала с родным Витебском. Мы прочитали книгу и узнали , как живописью гения возмущались ветераны и как западные дипломаты помогли реабилитировать Шагала.

Взгляните на кладбище авиации: у нас есть чудесные фото того, как доживают свой век американские самолеты и космические корабли — на авиабазе ВВС США «Девис-Монтен» хранится на консервации крупнейший парк авиатехники, насчитывающий 4400 летательных аппаратов.

А наш космонавт Олег Новицкий завел аккаунт в Instagram , чтобы поделиться красотой с остальными землянами. «На ближайшие четыре месяца моим домом будет Международная космическая станция. На своей страничке в Instagram я буду рассказывать о жизни нашего экипажа ».

Ну и не пропустите очередную подборку крутых фото агентства Reuters . Среди главных тем — погода в Европе. Если одни радуются снегу и сильным морозам, другие — замерзают в палатках на улице. А еще в этот раз на удивление много фотографий с животными — и даже сова из белорусской деревни!



Фото: Reuters

Все новости понедельника, 16 января

Погода на неделе будет умеренно морозной, а к пятнице потеплеет — даже обещают плюсовую температуру! Ну и как всегда — именно в эту теплую пору самое время залить в столице 50 бесплатных катков . Кто-нибудь подумал о том, что в +2ºС не накатаешься? Пока будете сидеть дома и с грустью смотреть на тающие катки, развлеките себя тестом о хобби, достижениях и семейном положении руководителей различных государств — даже если не всех угадаете, узнаете об их жизни «без галстуков» много интересного!

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