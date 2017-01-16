О квартале в районе улиц Клумова, Щербакова и Чеботарева в Тракторозаводском поселке TUT.BY делал репортаж два года назад. Подготовка к переезду — тема номер один, которую тогда обсуждали те, чьи одиннадцать двухэтажных домов шли под снос. Мы посмотрели, какие перемены произошли здесь с тех пор.





— Кино снимаете? — заинтересованно обращается к нам местный, поправляет баул, в котором звенят бутылки. — У нас тут часто снимают.

Идем по улице Клумова, поворачиваем на Щербакова. За последние год-полтора квартал изменился. Жильцы одиннадцати двухэтажек переехали, им дали квартиры в разных районах города: на улицах Крупской, Прушинских, Яна Чечота, Киреенко и других. Пустующие дома пока все ждут сноса.





Поселок Тракторного завода застраивался в первые послевоенные годы. Широкие дымоходные трубы на крышах — напоминание о печном отоплении, а заодно и о возрасте домов. Самые старшие приняли первых жильцов в конце 1940-х.

— Про печное отопление теперь мало кто помнит. Оно уже давно — история, — говорит Тамара Михайловна, с которой мы разговорились, пока ее внук Никита играл рядом. — В наше время эти дома отапливались так же, как и все. Многие жильцы ремонты современные поделали, стеклопакеты поставили.





В Тракторозаводском поселке Тамара Михайловна живет уже более тридцати лет. Квартиру в доме в конце улицы Щербакова получил муж.

— Дружим с семьей, которая переехала на проспект Дзержинского. Их дом как раз попал под отселение. Созванивались как-то. Говорят, хотим обратно, на Тракторный, — рассказывает женщина. — И я тоже считаю — хороший у нас район, нет суеты, спокойно.





Особенность планировки этого квартала — дворовая территория просторная, как плац. Поскольку большинство домов уже не жилые — здесь малолюдно. Редкий прохожий свернет с улицы Чеботарева во двор, чтобы срезать путь и выйти на Клумова.

— Поотселяли всех, кого куда. А дома стоят. Бомжатников понаделали. Пьют там. Сколько раз милиция приезжала, гоняла тут всяких, — пожаловалась пенсионерка, которая живет на Стахановской, в доме № 4.





Впрочем, большинство входных дверей в подъезды металлические, и они уже заварены. Окна квартир на первых этажах заколочены. А вот на вторых — много разбитых.

— Живу на Буденного. Вечером одна побоялась бы тут гулять, — говорит молодая мама Ольга. — Если решили сносить, так сносите и стройте новое, а не так, как сейчас.





Девушка говорит, что, конечно, было бы идеально, если сохранится дух этого места — низкоэтажная застройка, уютные дворики, палисадники.

— В плане архитектуры — дома красивые. Но раньше сама жила в похожем по переулку Ученический. И мы всей семьей мечтали, когда же наш дом снесут, а нам дадут новую квартиру. Без капремонта там невозможно, — рассказывает Ольга.





В администрации Партизанского района, на территории которого находятся отселенные дома, TUT.BY пояснили, что начать снос планируется в феврале 2017 года, когда проектная документация пройдет все согласования. Определен заказчик по освоению квартала, это УКС Заводского района Минска. Проектировщик — УП «Минскпроект». На освободившейся территории планируют построить жилые дома, высотность — пять-семь этажей.



