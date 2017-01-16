Электронные рецепты и амбулаторные карты, интернет-регистратура — уже не просто слова, а реалии. Как пилотные республиканские проекты применяют на практике в нашем регионе? Какие новации успешно работают, а какие требуют корректировки? Это выясняла корреспондент «Витебских вестей».





То, что доктор прописал

Начальник управления здравоохранения облисполкома Юрий Деркач сообщил, что к системе электронного рецепта подключен весь регион:

— Первые карточки поступили к нам год назад, мы поэтапно интегрировали нововведение во все районы, и теперь терапевты выдают их населению.

На вид электронные рецепты напоминают банковские платежные или дисконтные карточки. На них указаны ФИО держателя и специальный штрих-код, после считывания которого на компьютер фармацевта или провизора выводится информация, какие препараты назначены. Это упрощает и ускоряет отпуск лекарств, сокращает время пребывания в очередях.

Еще одно преимущество в том, что программа привязана к справочнику «Фармации». То есть, входя в систему, участковый терапевт сразу видит, имеется ли препарат, который он намерен выписать больному, в наличии и в нужной дозировке.

Важный момент — обратная связь. Благодаря электронной системе врач может проверить: купил пациент выписанное лекарство или нет, то есть, выполнил ли рекомендации по лечению.

Среди витебских поликлиник первой новинку освоила городская поликлиника № 1, где электронные карточки начали выдавать год назад.





— Когда с «Фармацией» только начинали проект, он был рассчитан в основном на льготную категорию граждан — пенсионеров, людей с инвалидностью, хроническими заболеваниями, кто ежемесячно получает по несколько наименований препаратов. Сегодня врач может выписать электронный рецепт любому пациенту. Правда, прежде берут письменное согласие больного, что его личные данные внесут в систему. На данный момент более тысячи электронных рецептов обрели своих владельцев, — рассказывает заместитель главного врача городской центральной поликлиники Инна Ильющенко. — Все поликлиники города в той или иной мере могут их выписать. Если в поликлинике № 1, на базе которой апробировали новинку, в кабинете каждого участкового врача установлен компьютер и подключен к системе, то в некоторых еще оборудуют рабочие места, чтобы внедрить технологию. Недавно полностью оснастили необходимой техникой поликлинику № 4, несколько компьютеров приобрели для поликлиники № 3. На этот год запланирована покупка ПК для терапевтической службы в поликлиниках № 2 и 5.

«Фармация» — пока единственная компания, подключившаяся к системе электронного рецепта. На свои карточки предприятие начисляет скидки и различные бонусы. Однако к программе могут присоединиться и частные аптеки. Пока же, чтобы пациент имел возможность купить необходимое лекарство в любой сети, к электронному рецепту прилагается традиционный бумажный бланк, который принимают во всех аптеках.

Полный переход на электронные рецепты позволит со временем отказаться от бумажных бланков, как это сделали в Эстонии и Финляндии. Это существенно облегчит жизнь пациентам, особенно страдающим хроническими заболеваниями, имеющими инвалидность. Чтобы получить лекарства, им не нужно будет записываться на прием, отстаивать очереди в поликлиниках, а достаточно, например, позвонить лечащему врачу, а тот «начислит» необходимые препараты на карточку.

Да и медики с радостью отказались бы от бумажной волокиты. Но согласно требованиям нормативных документов аптеки не имеют право отпускать препараты без предоставления традиционного бланка — и это еще одна причина, почему электронные и бумажные рецепты в Беларуси будут пока существовать параллельно.

Амбулаторная карта на флешке

В витебские медучреждения поликлинического звена также приходит электронная амбулаторная карта. Поликлиники областного центра планируют перевести на них в течение 2017 года, часть работы уже сделана, сообщил главврач городской центральной поликлиники Станислав Титович.





В частности, в поликлинике № 1 есть программа регистратуры с персональными данными пациента, электронная флюоротека (учет карт по флюорографическим заключениям) и иммунотека (база данных о прививках пациента). Действует программа «Лаборатория»: доктор может посмотреть результаты анализов больного. Осталось ввести в базу дневниковые записи врача по каждой амбулаторной карте и объединить данные всех служб в единую систему.

Как пояснили в администрации поликлиники, на сегодняшний день все участковые терапевты имеют компьютеры, установлены специальные программы, которые подразумевают ведение электронной амбулаторной карты. Врач будет работать с электронной картой, но данные придется распечатывать и вклеивать в бумажный вариант — он необходим как документ статистической отчетности.

Электронная версия имеет ряд преимуществ. Возможна передача сведений о пациенте из одного учреждения в другое, куда бы он ни обратился — будь то больница, диагностический центр, частная клиника и т.д. Электронный вариант выписки из амбулаторной карты человек при необходимости сможет получить на руки — на диске или флешке.

Чтобы нововведение заработало в полной мере, нужно завершить компьютеризацию во всех учреждениях с установкой необходимых программ и подключением к единой сети.

Вместо окна регистратуры — ПК

Наверное, почти все активные пользователи интернета не раз оплачивали коммунальные услуги, счета, билеты и т.д., не выходя из дома. Заказ талона на прием к врачу не у окошка регистратуры, а у монитора компьютера также очень упрощает жизнь. Особенно выручает эта функция в период подъема заболеваемости, когда сложно дозвониться по утрам в регистратуру.





Одно из первых медучреждений области, которое предоставило эту возможность, подключившись к системе Тalon.by, — центральная детская поликлиника. Как отметил заместитель главврача областного детского клинического центра Владимир Шиндеров, за достаточно короткое время количество талонов через интернет превысило количество заявок через регистратуру. Продвинутым молодым родителям проще кликнуть мышкой или сделать пару прикосновений на планшете либо смартфоне, чем набрать номер стационарного телефона.

На данный момент к единой интернет-регистратуре подключены 24 учреждения здравоохранения области, в их числе специализированные центры и районные поликлиники. Так, недавно к системе присоединились областные роддом, эндокринологический диспансер, центр психиатрии и наркологии, Россонская ЦРБ.

В функциональном плане сайт Тalon.by очень простой: выбираешь свое медучреждение, специалиста — во всеобщем доступе представлены свободные талоны с указанием времени и даты. Затем выбираешь наиболее подходящий, вводишь запрашиваемые персональные данные — и за пару секунд виртуальный талон забронирован. Удобно и быстро!

После этого приходите в поликлинику к назначенному часу, и регистратор выдаст вам заказанный через интернет квиток.





Как пояснила Инна Ильющенко, талоны к участковому терапевту и узким специалистам выкладывают в сеть за две недели. Так же можно оформить и вызов врача на дом. Регистратор контролирует, чтобы оставшиеся талоны были реализованы, вызовы врача на дом — переданы специалисту, а визиты — отмечены.

В поликлинике № 1 фиксируют по 2−3 вызова врача на дом, оформленного через интернет. Причем к виртуальной записи прибегают не только молодые люди, но и представители старшего поколения.

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