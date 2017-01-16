МИНСК, 17 янв — Sputnik. Последний из астронавтов, побывавших на Луне, Юджин Сернан скончался накануне в возрасте 82 лет, передает Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

"Мы огорчены кончиной астронавта NASA в отставке Юджина Сернана — последнего человека, ходившего по Луне", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте NASA.

Сернан трижды летал в космос: в 1966 году он совершил свой первый полет на Gemini 9A в качестве пилота. В этом полете он пробыл в открытом космосе чуть более двух часов. Спустя три года астронавт в рамках миссии "Аполлон-10" облетел вокруг луны, а в 1972 уже будучи командиром "Аполлона-17", вышел на поверхность спутника Земли.

Программа пилотируемых космических полетов "Аполлон" была принята в 1961 году с целью осуществления первой пилотируемой высадки на Луну и завершилась в 1975 году. Всего в рамках программы были совершены шесть успешных высадок.