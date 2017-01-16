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День траура объявлен во вторник в Кыргызстане из-за крушения Boeing

17.01.2017 09:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Вторник 17 января объявлен в Кыргызстане днем траура в связи с падением турецкого грузового самолета Boeing на поселок в окрестностях аэропорта "Манас" столицы республики, сообщил Sputnik Кыргызстан.

День траура объявлен во вторник в Кыргызстане из-за крушения Boeing
© AP/ Pavel Golovkin
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Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. По данным МЧС, всего в результате ЧП погибли 37 человек. МАК и руководство Кыргызстана сообщают о 32 погибших, среди которых четыре члена экипажа. Самолет, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, перевозил 85 тонн электронного оборудования и гаджетов.

Согласно указу президента во вторник на всей территории республики объявлен траур. В день траура на всех государственных учреждениях в республике, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспущены государственные флаги.

Также все теле- и радиокомпании страны, а также учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия и передачи, закрыты увеселительные заведения. В посольствах республики за рубежом открыты Книги соболезнований для дипломатического корпуса.

В ночь на вторник минздрав Кыргызстана сообщил, что опознаны 32 тела погибших при авиакатастрофе. Среди них 14 детей и одна женщина на девятом месяце беременности.

"Всего 36 тел, опознано 32, справок о смерти выдано 10", — сообщило ведомство.

Ранее глава правительственной комиссии созданной для расследования крушения самолета и ликвидации последствий первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев заявил, что известно о 28 гражданах Кыргызстан, погибших при крушении и 4 гражданах Турции, которые входили в состав экипажа.

Ожидается, что во вторник в Бишкек из Москвы прибудут представители межгосударственного авиационного комитета СНГ (МАК) который, согласно межгосударственным соглашениям будет заниматься расследованием катастрофы совместно со специалистами Агентства гражданской авиации Кыргызстан и турецкими экспертами.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате падения самолета 32 человека погибли, самолет, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, перевозил 85 тонн электронного оборудования и гаджетов.

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