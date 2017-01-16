Евросоюз выделяет 7 миллионов евро на создание миграционных центров в Беларуси. В МВД рассказали , кто будет в них содержаться.

Решение о выделении 7 миллионов евро было принято Европейской комиссией для реализации в нашей стране проекта международной технической помощи «Содействие Беларуси в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов».

Финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Европейской комиссией и Представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Республике Беларусь. Его проект уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.

«Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут», — рассказали в МВД.

Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. «На текущий момент у МВД и ГПК отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК (отделов внутренних дел и Госпогракомитета — прим. TUT.BY)».

«Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач» — отметили в МВД.

Напомним, 13 января ранее мы сообщали о выделении ЕС Беларуси 7 млн евро на строительство миграционных центров. Отмечалось, Центры, рассчитанные на 30−50 мест, будут «отвечать лучшим международным и стандартам ЕС», и как сообщала западная пресса, в новых учреждениях планируется размещать три категории мигрантов: беженцев из Украины, из Сирии и «лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС» — в том числе и чеченские беженцы.