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МВД: ЕС выделяет деньги на миграционные центры, но сирийские беженцы в них размещаться не будут
17.01.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by
Евросоюз выделяет 7 миллионов евро на создание миграционных центров в Беларуси. В МВД
Решение о выделении 7 миллионов евро было принято Европейской комиссией для реализации в нашей стране проекта международной технической помощи «Содействие Беларуси в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов».
Финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Европейской комиссией и Представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Республике Беларусь. Его проект уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.
«Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут», — рассказали в МВД.
Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. «На текущий момент у МВД и ГПК отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК (отделов внутренних дел и Госпогракомитета — прим. TUT.BY)».
«Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач» — отметили в МВД.
Напомним, 13 января ранее мы
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Евросоюз выделяет 7 миллионов евро на создание миграционных центров в Беларуси. В МВД рассказали, кто будет в них содержаться.
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