Биогазовый комплекс планируется ввести в эксплуатацию на очистных сооружениях в Барановичах до конца 2017 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор городского водоканала Виктор Колосовский.

Возведение комплекса началось в 2016 году. Строительством занимается литовская фирма «Аргинта». С начала реализации проекта выполнено проектирование по объекту, проведена реконструкция илоуплотнителей и насосной станции, смонтирован один из двух метантенков. На эти цели освоено 2,5 миллиона рублей бюджетных и собственных средств предприятия, а также грантовой помощи Шведского агентства по сотрудничеству в области международного развития (СИДА).

В настоящее время на водоканал поступили емкости для хранения газа, установки для очистки газа от серы, а также второй метантенк. Поставки необходимого оборудования будут завершены до конца февраля. Пусконаладочные работы запланированы на сентябрь. Ожидается, что уже в декабре биогазовый комплекс будет введен в эксплуатацию и заработает на полную мощность.

Для дальнейшей реализации проекта привлекаются средства Европейского банка реконструкции и развития, а также безвозмездная международная техническая помощь СИДА. Общая стоимость объекта оценивается в 11 миллион рублей.

«С введением в строй биогазового комплекса он полностью обеспечит очистные сооружения Барановичей собственной тепловой и электрической энергией. Это существенные мощности, ведь наше предприятие входит в тройку лидеров по потреблению электроэнергии в городе», — отметил Виктор Колосовский.