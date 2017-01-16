Национальный аэропорт «Минск» сделал подборку самых необычных предметов, конфискованных в прошлом году во время предполетного досмотра пассажиров. Фотодоказательства опубликованы на сайте аэропорта.



Снимок используется для иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Самыми необычными предметами, которые запрещено провозить в самолете, но которые пытались провезти, в 2016 году признали муляжи боевых гранат. Они были в багаже у транзитного пассажира — гражданина Японии, который летел через Минск в Абу-Даби. Фотографии муляжей на сайте аэропорта выкладывать не стали.

Сотрудники службы авиационной безопасности и режима в прошлом году не раз изымали, например, ножи. Нож в виде кредитной карточки пассажир нес с собой в портмоне, встроенный нож находили и в нательном крестике, или просто — в банке кофе. Среди необычных изъятых предметов есть также декоративные наручники из секс-шопа, самодельная рогатка и увесистый камень для измельчения пряностей.



Нож в виде кредитной карточки обнаружили в портмоне пассажира.

Нож в нательном крестике.

В запечатанной банке кофе тоже был нож.

Декоративный топорик с каменным основанием тоже пришлось изъять.

Камень для измельчения пряностей.

Декоративная булава.

Декоративный штопор.

Самодельная рогатка.

Кустарный инструмент с крюком.

Кожаная перчатка, в которую вшита мелкая дробь.

Брючный ремень с пряжкой в форме кастета.

Кожаный браслет с металлическими шипами.

Декоративные наручники из секс-шопа.