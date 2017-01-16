﻿ Муляжи боевых гранат и наручники из секс-шопа. Что еще изымали у пассажиров минского аэропорта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Муляжи боевых гранат и наручники из секс-шопа. Что еще изымали у пассажиров минского аэропорта

17.01.2017 10:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Национальный аэропорт «Минск» сделал подборку самых необычных предметов, конфискованных в прошлом году во время предполетного досмотра пассажиров. Фотодоказательства опубликованы на сайте аэропорта.


Снимок используется для иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Самыми необычными предметами, которые запрещено провозить в самолете, но которые пытались провезти, в 2016 году признали муляжи боевых гранат. Они были в багаже у транзитного пассажира — гражданина Японии, который летел через Минск в Абу-Даби. Фотографии муляжей на сайте аэропорта выкладывать не стали.

Сотрудники службы авиационной безопасности и режима в прошлом году не раз изымали, например, ножи. Нож в виде кредитной карточки пассажир нес с собой в портмоне, встроенный нож находили и в нательном крестике, или просто — в банке кофе. Среди необычных изъятых предметов есть также декоративные наручники из секс-шопа, самодельная рогатка и увесистый камень для измельчения пряностей.


Нож в виде кредитной карточки обнаружили в портмоне пассажира.

Нож в нательном крестике.

В запечатанной банке кофе тоже был нож.

Декоративный топорик с каменным основанием тоже пришлось изъять.

Камень для измельчения пряностей.

Декоративная булава.

Декоративный штопор.

Самодельная рогатка.

Кустарный инструмент с крюком.

Кожаная перчатка, в которую вшита мелкая дробь.

Брючный ремень с пряжкой в форме кастета.

Кожаный браслет с металлическими шипами.

Декоративные наручники из секс-шопа.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный аэропорт "Минск" сделал подборку самых необычных предметов, конфискованных в прошлом году во время предполетного досмотра пассажиров....

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Позволяли максимум три дубля". Воспоминания витебского фотографа, работавшего в машеровском пуле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика