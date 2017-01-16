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Муляжи боевых гранат и наручники из секс-шопа. Что еще изымали у пассажиров минского аэропорта
17.01.2017 10:04 — Новости Общества | Tut.by
Национальный аэропорт «Минск»
Самыми необычными предметами, которые запрещено провозить в самолете, но которые пытались провезти, в 2016 году признали муляжи боевых гранат. Они были в багаже у транзитного пассажира — гражданина Японии, который летел через Минск в Абу-Даби. Фотографии муляжей на сайте аэропорта выкладывать не стали.
Сотрудники службы авиационной безопасности и режима в прошлом году не раз изымали, например, ножи. Нож в виде кредитной карточки пассажир нес с собой в портмоне, встроенный нож находили и в нательном крестике, или просто — в банке кофе. Среди необычных изъятых предметов есть также декоративные наручники из секс-шопа, самодельная рогатка и увесистый камень для измельчения пряностей.
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Национальный аэропорт "Минск" сделал подборку самых необычных предметов, конфискованных в прошлом году во время предполетного досмотра пассажиров....
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