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II круглогодичная спартакиада для работников учреждений образования продолжается

17.01.2017 — Новости Общества | Сцяг перамогі (Лиозно)  
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Работники трудовых коллективов учреждений образования района продолжают соревноваться в рамках своей II круглогодичной спартакиады. На этот раз накануне православного Рождества, 6 января, они выявляли сильнейшую волейбольную команду. В состязаниях приняли участие команды отдела образования, спорта и туризма райисполкома, обеих школ горпосёлка, Высочанской, Крынковской, Выдрейской, Добромыслинской и Пушковской школ – всего восемь сборных. Не явились на соревнования команды Велешковичской и Ковалёвской школ, им будут начислены штрафные очки.

Команды были разбиты на две группы. В первую, которая играла в спортзале Добромыслинского филиала ДЮСШ, попали игроки отдела образования, спорта и туризма райисполкома, БШ № 2 г.п. Лиозно, Выдрейской ЯССШ и Высочанской ЯССШ. Во второй выясняли отношения команды Крынковской СШ, СШ № 1 г.п. Лиозно, Добромыслинской СШ и Пушковской ЯССШ. Игры проводились в спортзале Добромыслинской СШ.

Соревнования шли по круговой системе, после чего победители в группах разыгрывали в очном поединке первое-второе место, вторые команды – третье-четвёртое, третьи – пятое-шестое, и команды, занявшие последние места в группе, состязались за седьмое-восьмое.

Как и в прошлом году, первенство в главном финале оспаривали команды Крынковской СШ и отдела образования, спорта и туризма райисполкома, которые в своих группах стали первыми. Игра получилась напряжённой. В первой партии уверенно выиграли представители Крынковской школы со счётом 15:7. Во второй команда отдела смогла собраться и вырвать победу со счётом 22:20. И уже в третьей партии на победной волне она обошла крынковцев со счётом 15:10. Таким образом, команда отдела образования, спорта и туризма райисполкома смогла взять реванш за прошлогоднее поражение в аналогичных соревнованиях. Поздравляем Виктора Леоненко, Виктора Дервоеда, Андрея Ходосевича, Анжелу Загурскую, Юлию Новикову и Раису Галтееву с победой. Ну а команде Крынковской СШ во главе с её директором А. А. Рыбченко, ставшей второй, пожелаем извлечь из поражения необходимые выводы для того, чтобы радовать своих болельщиков заслуженными успехами.

Третье-четвёртое место оспаривали между собой команды школ райцентра. Здесь представители первой школы были сильнее своих соперников из базовой школы № 2. Счёт по партиям 15:7, 15:11 говорит о преимуществе команды СШ №1, которая и стала третьей на этом этапе спартакиады. Игроки базовой школы заняли почётное четвёртое место.

В борьбе за пятое волевую победу над командой из Высочанской ЯССШ одержали представители Добромыслинской СШ (счёт по партиям 2:1). Среди добромыслинцев выступал самый возрастной игрок турнира, 1949 года рождения.  Таким образом, они стали пятыми, игроки из Высочан – шестыми.

Пушковцы уверенно одолели представителей Выдрейской ЯССШ (2:0 по партиям) и стали седьмыми (выдрейцы, соответственно, восьмые).

В общем зачёте после двух этапов спартакиады лидирует команда Крынковской СШ, второй идёт БШ № 2, третьей – СШ № 1.  Тем не менее, следующие соревнования по настольному теннису, которые запланированы на март, могут изменить ситуацию для многих команд. Поэтому пожелаем максимально подготовиться и показать максимальный результат! Как сказал великий Яшин, тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы…

А. ЛЕОНИДОВ.

 

 
 
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Работники трудовых коллективов учреждений образования района продолжают соревноваться в рамках своей II круглогодичной спартакиады. На этот раз накануне...

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