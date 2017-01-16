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Творческий вечер в Чернинской школе

17.01.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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В минувшую пятницу в средней школе д. Черни состоялся творческий вечер «Родны кут і вялікі свет», посвященный 77-летию Брестского района. Наш район имеет достаточно богатую историю. Память о славном историческом прошлом, о людях, которые жили и трудились здесь в разное время, собрана в разных печатных изданиях, в том числе в районной газете «Заря над Бугом», книгах «Память» и «Край наш Прибужский». Но есть в нашем районе уникальное издание – краеведческий альманах «Астрамечаўскі рукапіс», авторами проекта являются профессиональный журналист, писатель Александр Волкович и директор районного Дома ремесел Татьяна Лукьянюк. Научные консультанты – доктор филологических наук, профессор Адам Мальдис и доктор филологических наук, профессор БрГУ им. А.С. Пушкина Инна Швед. Всего с начала 2013 года вышло в свет 13 номеров альманаха. Почему необходимо поддерживать это издание, откуда появилось такое название, как собирается материал для него – говорилось во время встречи, участниками которой стали чернинские школьники. 

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В минувшую пятницу в средней школе д. Черни состоялся творческий вечер «Родны кут і вялікі свет», посвященный 77-летию Брестского района. Наш район имеет достаточно...

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