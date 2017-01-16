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МВД уточнило, для каких беженцев построят центры за деньги Евросоюза

17.01.2017 10:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Министерство внутренних дел пояснило, для каких мигрантов будут предназначены центры, которые в стране планируется построить за счет средств Евросоюза.

МВД уточнило, для каких беженцев построят центры за деньги Евросоюза
© Sputnik Ирина Калашникова
Беларусь получит от ЕС €7 млн на строительство центров для мигрантов

Еврокомиссия приняла решение реализовать в республике проект международной технической помощи, который призван решить вопросы, связанные с увеличением потока нелегальных мигрантов. На реализацию проекта республике будет выделено 7 миллионов евро.

"Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах – незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут", – пояснили в данной связи в МВД.

Там также отметили, что финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между МВД, Еврокомиссией и представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси. Проект соглашения уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.

"Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. На текущий момент у МВД и ГПК отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК", – отметили в МВД.

Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач.

Ранее белорусские, российские и западные СМИ утверждали, что за средства Евросоюза в Беларуси построят центры для беженцев из Сирии, Украины и России, а также для тех, которых не смогли принять страны ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет только о задержанных в Беларуси незаконных мигрантах, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.

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