Семь должностных лиц ПРУП «Экспериментальная база им. Котовского» и чиновник Узденского райисполкома осуждены на различные сроки наказания за превышение власти или служебных полномочий и служебный подлог.

По информации начальника УБЭП УВД Миноблисполкома Владимира Емельянова, пытаясь уклониться от материальной и дисциплинарной ответственности, эти должностные лица в 2015 году совершали хищение средств указанного предприятия путем начисления заработной платы по фиктивно оформленным договорам подряда, а также фиктивно списывали коров и телят в счет заработной платы работникам с целью сокрытия падежа.

Одним из эпизодов «трудовой деятельности» чиновника райисполкома стало незаконное увеличение заработной платы директору ПРУП «Экспериментальная база им. Котовского». Указание об этом теперь уже бывший заместитель председателя управления сельского хозяйства и продовольствия получила непосредственно от председателя райисполкома, тоже теперь уже бывшего.

Председатель райисполкома, подыскивая кандидата на должность директора экспериментальной базы, пообещал специалисту одного из крупных предприятий соседнего района зарплату не меньшую, чем тот получал на прежнем месте работы. Хотя чиновник прекрасно знал, что реальная зарплата будет значительно меньше, он дал указание своей подчиненной любым способом повысить ее до необходимого уровня, а та из карьеристских побуждений выполнила указание, понимая, что оно незаконное.

Чиновница установила различные повышающие коэффициенты, в результате чего руководителю необоснованно выплачено более 149 млн неденоминированных рублей. По данному факту в отношении последней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 426 УК. На днях состоялся суд, который вынес бывшей чиновнице наказание в виде лишения свободы на один год с отсрочкой исполнения наказания на тот же срок, лишил права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на 3 года, а также возместить причиненный вред.

Расследуя это уголовное дело и проверяя попутно хозяйственную деятельность предприятия, оперативники службы БЭП УВД Миноблисполкома и Узденского РОВД выявили ряд фактов бесхозяйственности и некомпетентности со стороны должностных лиц хозяйства, приведшие к гибели большого поголовья молодняка крупного рогатого скота. Чтобы избежать ответственности, главный зоотехник, главный ветврач и заведующие молочно-товарных ферм и молочно-товарных комплексов использовали различные схемы, давно обкатанные в отрасли.

В частности, чтобы скрыть падеж скота, они в одних случаях вносили недостоверные сведения в сельскохозяйственную статистическую отчетность, что привело к установленной недостаче КРС, в других — списывали в счет заработной платы работникам предприятия, хотя на самом деле реализовывали мясо животных индивидуальным предпринимателям. Всем специалистам по решению суда назначены различные наказания, приговоры по которым уже вступили в законную силу.