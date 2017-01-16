В редакцию « СБ Беларусь Сегодня » обратились жители микрорайона Медцентр. Несколько лет назад рядом с ним, на улице Воинов-интернационалистов, строители поставили опоры под будущую троллейбусную линию. Смонтировали контактную сеть, оборудовали остановочные павильоны, но электротранспорта до сих пор нет. Горожане интересуются: почему?





«Спасибо, конечно, городской власти, что чуть раньше построили троллейбусную ветку, которая соединила нас с улицей Петруся Бровки и проспектом Строителей. Часть, и довольно внушительную, нагрузки сняли. В часы пик на другие виды транспорта толкучка уже поменьше. Но тем не менее нам передвигаться таким маршрутом очень неудобно. А вот недостроенная линия пришлась бы для тысяч горожан в самый раз», — пишут молодые мамы Анна Смирнова и Елена Котова.

Директор управления капитального строительства города Витебска Михаил Мешко сообщил: волноваться не стоит. Строительство продолжается. Предусмотрено и необходимое финансирование. В настоящее время завершаются монтажные и наладочные работы на тяговой подстанции. Говорить о конкретных сроках полной реализации проекта специалисты пока не готовы. В нынешних экономических условиях даты могут сместиться. Но однозначно утверждают: первые троллейбусы пойдут по улице Воинов-интернационалистов уже в 2017 году. Оптимистично настроен и генеральный подрядчик — рабочие витебского ПМК № 3 торопятся закончить работу.

Главный специалист отдела ЖКХ горисполкома Вячеслав Ласский обнадежил: первой поездки ждать осталось совсем недолго. Протяженность новой линии — свыше двух километров. Вместе с транспортниками уже продумали оптимальный маршрут.

Новый троллейбус пойдет в рейс под номером 11. Он будет отправляться из Медцентра. Пройдя по улице Воинов-интернационалистов, проспекту Черняховского, улицам Ленина и Кирова, завершит свой путь на железнодорожном вокзале. Ежедневно на этом маршруте планируют задействовать 4 машины. В часы пик они будут курсировать с интервалом в 15 минут.





Однако на полную ликвидацию транспортных проблем в быстрорастущем городе, по словам собеседников, пока рассчитывать не приходится. Михаил Мешко отметил:

— Сделать это можно будет только после максимального транспортного объединения центральной части Витебска и самого большого нового микрорайона — Билево. Тогда нагрузка по всем основным городским транспортным артериям будет распределена равномерно. В прошлом году мы приступили к установке опор под контактную троллейбусную сеть в конце проспекта Строителей и на продолжении Московского проспекта. Троллейбусное кольцо в будущем охватит все Билево, вплоть до зоопарка. Протяженность новой линии будет не менее 6 километров, а потому объем работы предстоит немалый. Несмотря на трудности, город и в этом году выделил деньги на стратегически важный проект.

По предварительным подсчетам, строительство новой ветки займет несколько лет: кроме установки опор и оборудования контактной сети, здесь предстоит построить новую тяговую подстанцию и разворотную площадку. При возведении микрорайона учитывали будущие транспортные преобразования, поэтому новые улицы и проспекты не нуждаются в расширении.

Начальник Витебского ТТУ Василий Павлючков сообщил, что сейчас предприятие прорабатывает вопрос обновления и расширения парка машин. Здесь планируют купить 10 новых комфортабельных троллейбусов белорусского производства, часть денег на эту покупку уже зарезервирована. Совместно с городской службой занятости подобрали 24 будущих водителей. К занятиям они приступят через несколько недель.