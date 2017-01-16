115 продовольственных магазинов и кафе пришлось закрыть на срок до 30 дней за неоднократные нарушения санитарных требований. Подробности сообщает Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты составили перечень злобных нарушителей — речь идет о магазинах и кафе, где неоднократно в течение года находили нарушения санитарных норм и не выполнялись предписания санэпидслужбы. При этом не действовали другие меры воздействия, такие как штрафы, предписания или приостановление работы до устранения нарушений.

В таких ситуациях законодательством предусмотрена дополнительная мера экономического воздействия — приостановление работы объекта на срок вплоть до 90 дней.

В Минской области в 2016 году такая мера применялась в отношении 115 объектов. Из них сотня — магазины, еще десять кафе и пять столовых. Обошлись «санкциями» сроком до 30 дней.

Больше всего в перечне магазинов и кафе из Жодинского, Молодечненского, Борисовского и Смолевичского районов — примерно по десятку объектов. Далее следуют Вилейский, Слуцкий, Любанский, Дзержинский, Клецкий и Солигорский районы (6−7 объектов).

Закрывают список нарушителей Столбцовский, Копыльский, Узденский и Березинский районы — по одному или два объекта.