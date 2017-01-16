Девять фигурантов громкого уголовного дела признали виновными в краже запчастей на общую сумму 148 тысяч рублей. Только один из них признал вину полностью и получил отсрочку, всех остальных направили в колонию усиленного режима.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во вторник, 17 января, суд поставил точку в громком деле. Ближайшие годы охранники, мастера, слесарь-сантехник и бывшие сотрудники «БелАЗА» проведут за решеткой. Два организатора преступной группы получили 6 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии усиленного режима, остальные от 3,5 до 5,5 лет лишения свободы. Из 9 обвиняемых только один признал вину, он единственный сотрудничал со следствием и после оглашения приговора останется на свободе — ему дали отсрочку наказания на 3 года и 120 часов общественных работ. У всех осужденных конфискуют имущество.

— Четверо человек признаны виновными по ч.4 ст. 205 УК «Кража группой лиц в особо крупном размере», мастера, которые представляли информацию о наличие на заводе запчастей, и скрывали недостачу, проходили по делу как пособники, — комментирует TUT.BY прокурор отдела прокуратуры Минской области Вадим Лолуа.

Фигурантов по делу «БелАЗАа» со стрельбой и погоней спецподразделение «Алмаз» задержал в ноябре 2015 года. Милиция брала работников предприятия прямо с поличным: в тот момент они разгружали на складе похищенную продукцию.

— Преступники оказали активное сопротивление, действовали дерзко, бросив груз суммой более 600 миллионов, пытались скрыться на сопровождающем автомобиле марки БМВ Х5, протаранив милицейский транспорт. На команды сотрудников милиции «Стоять!», «Будем стрелять!»… они не реагировали, в результате для остановки транспортного средства и задержания преступников бойцами «Алмаза» использовалось огнестрельное оружие, — сообщало подробности задержания МВД.

Преступная группа действовала с сентбря 2014 по 2015 год. На суде фигуранты признали только одну кражу, когда «Алмаз» брал их с поличным, все остальное отрицали. По информации следствия, сотрудники «БелАЗа» действовали как профессиональные преступники, не забывая про меры конспирации. Использовали радиостанцию, левые сим-карты. И, как правило, работали по ночам или выходным дням.

— Мастера, на участке которых находились запчасти, договаривались заранее с организаторами, оставались на ночь, а охранники обеспечивали проезд. То есть, подбирались дни, чтобы все участники преступной группы были на работе. На микроавтобусе, который заранее арендовали в Минске, заезжали в цех, грузили детали и вывозили на склад, который находился в деревне, — говорит прокурор отдела прокуратуры Минской области Вадим Лолуа.

Говорят, ворованные детали шли на Россию. Общий ущерб оставил 148 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.