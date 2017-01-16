Еврокомиссия приняла решение реализовать в республике проект международной технической помощи, который призван решить вопросы, связанные с увеличением потока нелегальных мигрантов.



© REUTERS Elias Marcou МВД уточнило, для каких беженцев построят центры за деньги Евросоюза

На реализацию проекта республике будет выделено 7 миллионов евро. Финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между МВД, Еврокомиссией и представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси. Проект соглашения уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.

Что будет делаться в рамках проекта?

Как пояснили в МВД Беларуси, одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан.

Кроме создания центров, денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач.

По версии западных изданий, в Беларуси в течение нескольких лет будет построено несколько центров, рассчитанных на проживание от 30 до 50 человек каждый. Условия пребывания в них, как следует из документов, оказавшихся в распоряжении немецких журналистов, будут соответствовать "лучшим европейским и международным стандартам". В частности будут предусмотрены отдельные жилые секции для женщин и семей, а также возможность получить прямо в центре психологическую и медицинскую помощь.

Каких беженцев будут размещать в этих центрах?

Ранее белорусские, российские и западные СМИ утверждали, что за средства Евросоюза в Беларуси построят центры для беженцев из Сирии, Украины и России, а также для тех, которых не смогли принять страны ЕС. Эту версию опровергли в МВД Беларуси.

"Важно отметить, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут", — пояснили в данной связи в МВД.

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В МВД также отметили, что содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией.

"На текущий момент у МВД и ГПК отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК", — отметили в МВД.

Идет ли речь о беженцах, которых не смог принять ЕС?

Как сообщил глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, средства в сумме 7 миллионов евро выделяются на решение вопросов противодействия незаконной миграции и управление миграцией. По его словам, эти деньги будут направлены, в том числе, и для модернизации центров пребывания иностранных граждан, задержанных за нелегальное пребывание в Беларуси.

Он подчеркнул, что речь идет не о вопросах "дополнительного приема лиц", а о мероприятиях "для укрепления потенциала органов внутренних дел и тех органов, которые занимаются приемом беженцев".

"Это не для приема беженцев из Европейского союза в рамках программы расселения беженцев", — подчеркнул он.

Решит ли Беларусь вопрос реадмиссии?

Ранее начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко сообщил, что Минск из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры пока не может подписать соглашение о реадмиссии, с которым увязывается соглашение об облегчении визового режима с ЕС. "Речь идет о совместном проекте белорусской стороны с представительством Междунродной организации по миграции в РБ, который реализуется в рамках совместной программы "Партнерство ради мобильности", — прокомментировал Sputnik новость о выделении ЕС средств на строительство центров для мигрантов официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Как это затрагивает РФ?

Во вторник проект ЕС и Беларуси по строительству центров пребывания для нелегальных мигрантов прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил некоторую озабоченность в связи с отсутствием границы между Беларусью и РФ и заметил, что Москва начинает с Минском диалог на эту тему.



© Sputnik Григорий Сысоев У Москвы возник вопрос относительно лагерей мигрантов в Беларуси

"Есть тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для мигрантов нелегальных на территории Беларуси. Учитывая, что у нас нет оформленной наземной сухопутной границы, это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений. Мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему", — сказал Лавров на пресс-конференции, онлайн-трансляцию которой ведет Sputnik Беларусь.

Лавров заметил, что оба государства уже давно ведут переговоры о единой миграционной политике. "Сейчас, думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам", — сказал глава российского МИД.