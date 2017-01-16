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Идет охота на волков. На Витебщине отстреливают хищников, которые держат в страхе деревни

17.01.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебской области охотники начали массовую борьбу с волками. Известны случаи, когда в поисках еды хищники заходили на подворья и нападали на собак. Жителей деревень, расположенных недалеко от леса, такое соседство пугает. Люди обратились за помощью к опытным охотникам.

Охотники рассказывают: еще пару лет назад волки редко выходили из леса. Сейчас идут к человеческому жилью и даже нападают на домашних собак.

В прошлом году в Витебской области удалось добыть более 300 особей хищника. В этом — два десятка. Но охота в самом разгаре. Январь — благоприятный месяц для добычи трофея. По снежному покрову охотники идут на лыжах. В группе — около десяти человек. Так вероятность добыть хищника возрастает.

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Известны случаи, когда в поисках еды хищники заходили на подворья и нападали на собак. Жителей деревень, расположенных недалеко от леса, такое соседство пугает.

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