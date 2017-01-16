МИНСК, 16 янв — Sputnik. Сборная Беларуси по гандболу в матче с командой Хорватии в рамках предварительного раунда Чемпионата мира среди мужчин, который в эти дни проходит во Франции, сделала огромный шаг вперед, заявил главный тренер белорусов Юрий Шевцов.

Накануне поздно вечером подопечные Шевцова потерпели поражение от хорватов со счетом 31:25. В составе сборной Беларуси самыми результативными стали: Артем Королек — 7 мячей, Денис Рутенко и Сергей Шилович — по 5, Андрей Юринок — 4.

"Моя молодая команда сегодня сделала огромный шаг вперед. В течение долгого времени мы боролись с хорватами на равных", — цитирует Шевцова официальный сайт ЧМ .

По словам специалиста, в конце матча опыт соперника взял свое, и хорваты одержали победу. "Более опытная команда взяла очки", — заключил Шевцов.

В первом поединке мирового первенства подопечные Шевцова неожиданно проиграли сборной Чили — 28:32, а затем взяли верх над гандболистами Саудовской Аравии — 29:26.

Свой следующий матч белорусы проведут 18 января против команды Германии, которая уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, обыграв соперников из Венгрии — 27:23 и Чили — 35:14.

Турнирное положение в группе С: Хорватия — 6 очков (3 матча), Германия — 4 (2), Венгрия — 2 (3), Беларусь — 2 (3), Чили — 2 (3), Саудовская Аравия — 0 (2).

Положение команд в остальных группах:

А: Франция — 6 (3), Россия — 4 (3), Норвегия — 4 (3), Бразилия — 4 (3), Польша 0 (3), Япония — 0 (3)

В: Испания — 6 (3), Словения — 6 (3), Македония — 4 (3), Исландия — 1 (3), Тунис — 1 (3), Ангола — 0 (3)

D: Дания — 6 (3), Швеция — 4 (3), Египет — 4 (3), Катар — 2 (2), Бахрейн — 0 (3), Аргентина — 0 (2)

В 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.