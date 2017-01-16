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Шевцов: в матче с хорватами мы сделали огромный шаг вперед
17.01.2017 13:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Сборная Беларуси по гандболу в матче с командой Хорватии в рамках предварительного раунда Чемпионата мира среди мужчин, который в эти дни проходит во Франции, сделала огромный шаг вперед, заявил главный тренер белорусов Юрий Шевцов.
Накануне поздно вечером подопечные Шевцова потерпели поражение от хорватов со счетом 31:25. В составе сборной Беларуси самыми результативными стали: Артем Королек — 7 мячей, Денис Рутенко и Сергей Шилович — по 5, Андрей Юринок — 4.
"Моя молодая команда сегодня сделала огромный шаг вперед. В течение долгого времени мы боролись с хорватами на равных", — цитирует Шевцова
По словам специалиста, в конце матча опыт соперника взял свое, и хорваты одержали победу. "Более опытная команда взяла очки", — заключил Шевцов.
В первом поединке мирового первенства подопечные Шевцова неожиданно проиграли сборной Чили — 28:32, а затем взяли верх над гандболистами Саудовской Аравии — 29:26.
Свой следующий матч белорусы проведут 18 января против команды Германии, которая уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, обыграв соперников из Венгрии — 27:23 и Чили — 35:14.
Турнирное положение в группе С: Хорватия — 6 очков (3 матча), Германия — 4 (2), Венгрия — 2 (3), Беларусь — 2 (3), Чили — 2 (3), Саудовская Аравия — 0 (2).
Положение команд в остальных группах:
В 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Сборная Беларуси по гандболу в матче с командой Хорватии в рамках предварительного раунда Чемпионата мира среди мужчин, который в эти дни...
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