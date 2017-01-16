﻿ Шевцов: в матче с хорватами мы сделали огромный шаг вперед. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Шевцов: в матче с хорватами мы сделали огромный шаг вперед

17.01.2017 13:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Сборная Беларуси по гандболу в матче с командой Хорватии в рамках предварительного раунда Чемпионата мира среди мужчин, который в эти дни проходит во Франции, сделала огромный шаг вперед, заявил главный тренер белорусов Юрий Шевцов.

Шевцов: в матче с хорватами мы сделали огромный шаг вперед
© flickr.com/ France Handball 2017
Белорусские гандболисты проиграли хорватам на ЧМ-2017 во Франции

Накануне поздно вечером подопечные Шевцова потерпели поражение от хорватов со счетом 31:25. В составе сборной Беларуси самыми результативными стали: Артем Королек — 7 мячей, Денис Рутенко и Сергей Шилович — по 5, Андрей Юринок — 4.

"Моя молодая команда сегодня сделала огромный шаг вперед. В течение долгого времени мы боролись с хорватами на равных", — цитирует Шевцова официальный сайт ЧМ.

По словам специалиста, в конце матча опыт соперника взял свое, и хорваты одержали победу. "Более опытная команда взяла очки", — заключил Шевцов.

В первом поединке мирового первенства подопечные Шевцова неожиданно проиграли сборной Чили — 28:32, а затем взяли верх над гандболистами Саудовской Аравии — 29:26.

Свой следующий матч белорусы проведут 18 января против команды Германии, которая уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, обыграв соперников из Венгрии — 27:23 и Чили — 35:14.

Турнирное положение в группе С: Хорватия — 6 очков (3 матча), Германия — 4 (2), Венгрия — 2 (3), Беларусь — 2 (3), Чили — 2 (3), Саудовская Аравия — 0 (2).

Положение команд в остальных группах:

  • А: Франция — 6 (3), Россия — 4 (3), Норвегия — 4 (3), Бразилия — 4 (3), Польша 0 (3), Япония — 0 (3)
  • В: Испания — 6 (3), Словения — 6 (3), Македония — 4 (3), Исландия — 1 (3), Тунис — 1 (3), Ангола — 0 (3)
  • D: Дания — 6 (3), Швеция — 4 (3), Египет — 4 (3), Катар — 2 (2), Бахрейн — 0 (3), Аргентина — 0 (2)

В 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Сборная Беларуси по гандболу в матче с командой Хорватии в рамках предварительного раунда Чемпионата мира среди мужчин, который в эти дни...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Москва, Минск и Астана будут совместно контролировать валютные потоки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика