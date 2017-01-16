Россия, Казахстан и Беларусь в ближайшем будущем подпишут соглашения в сфере валютного контроля. Об этом говорится в тексте распоряжения правительства РФ, размещенном на сайте кабмина .

Как отмечается, российское правительство согласилось с инициативой Министерства финансов, которое ранее предложило подписать протокол о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Национального банка Республики Беларусь в сфере валютного контроля, протокол о взаимодействии ФНС и Нацбанка Республики Казахстан в сфере валютного контроля и протокол о взаимодействии ФНС и Комитета государственного контроля Республики Беларусь в сфере валютного контроля.

«Подписание протоколов создаст необходимые организационно-правовые условия для развития сотрудничества в валютной сфере на межгосударственном уровне и будет способствовать сотрудничеству по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства», - подчеркивается в сообщении.

По мнению чиновников, данная инициатива отвечает интересам России по противодействию незаконному выводу денежных средств за рубеж. Кроме того, протоколы соответствуют Договору о Евразийском экономическом союзе и другим международным договорам РФ.