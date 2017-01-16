﻿ Москва, Минск и Астана будут совместно контролировать валютные потоки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Москва, Минск и Астана будут совместно контролировать валютные потоки

17.01.2017 12:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Россия, Казахстан и Беларусь в ближайшем будущем подпишут соглашения в сфере валютного контроля. Об этом говорится в тексте распоряжения правительства РФ, размещенном на сайте кабмина.

Как отмечается, российское правительство согласилось с инициативой Министерства финансов, которое ранее предложило подписать протокол о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Национального банка Республики Беларусь в сфере валютного контроля, протокол о взаимодействии ФНС и Нацбанка Республики Казахстан в сфере валютного контроля и протокол о взаимодействии ФНС и Комитета государственного контроля Республики Беларусь в сфере валютного контроля.

«Подписание протоколов создаст необходимые организационно-правовые условия для развития сотрудничества в валютной сфере на межгосударственном уровне и будет способствовать сотрудничеству по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства», - подчеркивается в сообщении.

По мнению чиновников, данная инициатива отвечает интересам России по противодействию незаконному выводу денежных средств за рубеж. Кроме того, протоколы соответствуют Договору о Евразийском экономическом союзе и другим международным договорам РФ.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стороны подпишут соглашения в сфере валютного контроля. Данная инициатива отвечает интересам России по противодействию незаконному выводу денежных средств за...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Идет охота на волков. На Витебщине отстреливают хищников, которые держат в страхе деревни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика