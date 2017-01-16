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Москва, Минск и Астана будут совместно контролировать валютные потоки
17.01.2017 12:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Россия, Казахстан и Беларусь в ближайшем будущем подпишут соглашения в сфере валютного контроля. Об этом говорится в тексте распоряжения правительства РФ, размещенном
Как отмечается, российское правительство согласилось с инициативой Министерства финансов, которое ранее предложило подписать протокол о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Национального банка Республики Беларусь в сфере валютного контроля, протокол о взаимодействии ФНС и Нацбанка Республики Казахстан в сфере валютного контроля и протокол о взаимодействии ФНС и Комитета государственного контроля Республики Беларусь в сфере валютного контроля.
По мнению чиновников, данная инициатива отвечает интересам России по противодействию незаконному выводу денежных средств за рубеж. Кроме того, протоколы соответствуют Договору о Евразийском экономическом союзе и другим международным договорам РФ.
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Стороны подпишут соглашения в сфере валютного контроля. Данная инициатива отвечает интересам России по противодействию незаконному выводу денежных средств за...
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