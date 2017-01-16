Белорусский паспорт занимает 57-е место из 95 в рейтинге самых влиятельных паспортов в мире в 2017 году. Основным критерием Passport Index стало количество стран, которые владелец документа может посетить без визы.





С паспортом Беларуси можно въехать без визы в 67 государств. 57-ю строчку в рейтинге наша страна делит с Папуа — Новой Гвинеей, Грузией и Боливией. Соседние с нами Польша, Россия и Украина занимают соответственно 9-е (149 стран), 39-е (103 страны) и 46-е (87 стран) места.

Самым влиятельным составители рейтинга признали немецкий паспорт. Он открывает безвизовый доступ в 157 стран. На втором месте Швеция и Сингапур. Граждане этих стран могут посетить 156 государств, не беспокоясь о визе. Третью строчку делят Дания, Финляндия, Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США. Для их граждан открыт безвизовый въезд в 155 стран.

На последнем месте в рейтинге — афганский паспорт. Его влиятельность оценена как наиболее низкая: гражданин Афганистана может въехать без визы в 23 страны.

Рейтинг Passport Index составила компания по финансовому консалтингу из Канады Arton Capital. Он охватывает 193 страны и 6 территорий. При этом всего в рейтинге 95 мест, поскольку некоторые строчки делят сразу несколько стран.