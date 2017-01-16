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Участники преступной группы, действовавшей на БелАЗе, приговорены к различным срокам заключения
17.01.2017 13:28 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 17 января. В суде Жодино 17 января оглашен приговор в отношении девяти членов преступной групп, работавших в ОАО "БелАЗ", за кражу с предприятия товарно-материальных ценностей на 148 тыс. рублей.
Как сообщила БелаПАН старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси Вероника Посметьева, двум организаторам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии усиленного режима, двум участникам группы — по пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, одному — пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Двум участникам группы назначено по четыре года шесть месяцев лишения свободы. Один будет отбывать наказание в колонии усиленного режима, другому дали отсрочку наказания на три года и 120 часов общественных работ. Еще один член группы осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Девятый участник преступной группы получил четыре года лишения свободы и также направится в исправительную колонию усиленного режима. Всем осужденным суд назначил конфискацию имущества.
Как отметила Посметьева, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в 2015 году оперативники выявили в ОАО "БелАЗ" преступную схему хищения комплектующих, запчастей к автомобильной и карьерной технике, установили каналы сбыта и легализации похищенных товарно-материальных ценностей с использованием фиктивных документов.
Оказалось, что на заводе действовала организованная преступная группа, в состав которой входили бывшие и действующие работники ОАО, в том числе материально-ответственные лица, обязанностью которых являлось обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей и их учет.
Между участниками преступной группы были четко распределены роли: одни с использованием подъемных механизмов осуществляли подготовку и погрузку запчастей (отдельные весом более 800 кг), другие с использованием арендованного грузового автотранспорта вывозили похищенное с охраняемой территории, третьи обеспечивали беспрепятственное и свободное перемещение груза, доступ на территорию завода посторонних лиц и грузовой техники. Была создана "группа охраны", которая выставляла посты с видеонаблюдением на расстоянии до нескольких километров. Работали преступники исключительно в ночное время выходного дня, для связи использовали радиостанции и мобильные телефоны cо сменными сим-картами.
Похищенное с БелАЗа имущество вывозилось в заранее подготовленные временные склады — "отстойники", расположенные на подворье частного дома одной из деревень под Жодино, откуда по фиктивным документам сбывалось в Россию.
Среди членов преступной группы действовала жесткая дисциплина, они работали четко и соблюдали меры конспирации.
Первую операцию по задержанию наиболее активных участников преступной группы (как бывшие, так и действующие работники БелАЗа — материально-ответственные лица и охрана) сотрудники ГУБЭП МВД провели при поддержке спецподразделения "Алмаз" в ноябре 2015 года. В момент разгрузки в "отстойнике" с поличным задержали сразу шестерых похитителей деталей.
Преступники оказали тогда активное сопротивление, действовали дерзко, бросив груз суммой более 600 млн неденоминированных рублей, пытались скрыться на сопровождающем их автомобиле "БМВ Х5", протаранив милицейский транспорт. На команды сотрудников милиции "Стоять!", "Будем стрелять!" они не реагировали. В результате для остановки транспортного средства и задержания преступников бойцами "Алмаза" использовалось огнестрельное оружие.
Чуть позже задержали еще одного участника преступной группы, а затем еще двух подозреваемых. Ими оказались работники БелАЗа и оба материально-ответственные лица.
УСК по Минской области на основании анализа материалов проверки, проведенной сотрудниками ГУБЭП МВД, было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, похищавшей имущество завода.
Действия всех участников преступной группы квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 205 УК (кража, совершенная группой лиц, в особо крупном размере).
К семерым подозреваемым на момент возбуждения уголовного дела была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находились под подпиской о невыезде.
Похищенная продукция обнаружена и возвращена предприятию.
Причиненный заводу ущерб в 148 тыс. рублей полностью возмещен осужденными.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 17 января. В суде Жодино 17 января оглашен приговор в отношении девяти членов преступной групп, работавших в ОАО "БелАЗ", за кражу с предприятия...
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