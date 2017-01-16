В нашем детском саду уже который год проходит акция в защиту и поддержку зимующих птиц. Ее цель -- изготовление кормушек детьми совместно с родителями. Такие меро-приятия приносят пользу не только пернатым, но и в обучении и воспитании детей.

Дети через беседы, познавательные занятия и наблюдения узнают о различных видах птиц своей местности, узнают характерные особенности внешнего вида, поведения, учатся заботиться о птицах, испытывают радость от осознания того, что, делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. Родители и дети ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу – изготовлению кормушек.

В ходе акции было изготовлено множе-

ство кормушек для птиц из различного ма-

териала (фанера, картонные коробки, дерево, пластиковые бутылки и др.). Дети не просто участвовали в развешивании кормушек на деревьях, время, проведенное на природе, стало для них маленьким праздником: ребята кормили пернатых приготовленным заранее угощением, рассказывали стихи и разгадывали загадки о птицах.

Дети заботливо относятся к птицам и ежедневно дежурят в «Птичьей столовой», чистят и подправляют кормушки, пополняют их собранным кормом. А птицы и рады, со всех сторон слетаются синицы и воробьи, им такой прием очень нравится. Наблюдая за птицами, дети заметили, что, пополняя кормушки в одном и том же месте и в одно и то же время, птицы привыкают к постоянным местам кормежки и посещают их с точностью часов.

Каждый раз, выходя на прогулку, увлеченные идеей сохранения жизни пернатых, дети постоянно проверяют: не нужно ли подсыпать семечек и семян в кормушки.

А тем временем уроками добра для них становятся обычные уроки рисования и искусства. Изображая на бумаге птиц, вылепливая их из пластилина, дети в очередной раз проникаются сочувствием к братьям своим меньшим. Сегодня вылепленные из пластилина снегири -- украшение и символ зимы -- красуются на выставочном стенде группы. Эти желанные, но редкие гости еще долгое время будут напоминать детворе о том, что если уж взялись они подкармливать птиц, то делать это нужно регулярно. Иначе можно погубить привыкших к подкормке пернатых. Помощь эта непременно вернется сторицей. Ведь всего одна кормушка спасает от гибели до 50 птиц. Они, в свою очередь, спасают от вредителей до 10 деревьев. А всего одно небольшое дерево обеспечивает кислородом трех человек.

Каждому из нас по силам устроить у своего окна «Птичье кафе». И тогда незамеченные в суете дней синицы, свиристели, сойки, снегири, не ищущие тепла и сытости на чужбине, порадуют нас своим живым нравом и красивым оперением. А с первым дыханием весны зимующие птицы оповестят округу своими вдохновенными, жизнеутверждающими песнями.

Наталья Решилова, воспитатель

ГУО « Ясли-сад №1 г. Круглое».

НА СНИМКЕ: дети активно приняли участие в акции по защите и поддержке зимующих птиц.

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