С начала года в Беларуси зарегистрировано 22 случая замерзания людей со смертельным исходом, сообщила 17 января на пресс-конференции в Минске главный специалист отдела первичной медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Савко.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Всего с 9 декабря прошлого года (с начала ведения статистики) в стране замерзли 47 человек, и это, подчеркнула она, довольно большая цифра. В половине этих случаев люди употребляли алкоголь. Савко отметила, что далеко не каждый замерзший — это лицо без определенного места жительства.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Городской станции скорой медицинской помощи Павла Удода, в Минске с 9 декабря 2016 года в организации здравоохранения города с холодовыми или гололедными травмами обратилось 1.200 человек. Из них около 230 человек было госпитализировано.

— Примечательно, что из всех обратившихся был всего лишь 61 ребенок, — сказал он. — То есть большая часть пострадавших — это взрослые, которые должны знать, как вести себя в морозы. Часто травмы связаны с чувством алкогольного авантюризма, когда под обманчивым воздействием спиртного человек думает, что ему тепло, а в это время организм охлаждается еще быстрее.

В преддверие Крещения Савко обратила внимание, что после крещенских купаний количество обращений за амбулаторной помощью и количество вызовов скорой помощи увеличивается. Рост обращений незначительный, но всегда есть, подчеркнула она и отметила, что в некоторых случаях последствиями ныряния могут стать респираторные вирусные заболевания, иногда даже пневмония.

Специалисты отметили, что человек, обратившийся за медпомощью, «никогда не связывает свое недомогание с купанием в крещенские морозы и будет искать любую другую причину».

Медики сообщили, что на территории Минска 18 и 19 января бригады скорой медицинской помощи будут дежурить возле каждой церкви, возле каждого официального места купания.

По информации минской городской организации ОСВОД, крещенские купания будут организованы в районах действия спасательных станций столичного ОСВОДа 18 января с 16.00 до 22.00 и 19 января с 09.00 до 19.00.