МИНСК, 17 янв – Sputnik. Сотрудник одного из расположенных в китайской провинции Хунань банков по ошибке перевел клиенту 1,2 миллиарда юаней, сообщил портал Sohu .

Случай произошел в отделении банка Rural Commercial Bank в уезде Ванчэн. Сообщается, что работник банка по ошибке ввел в строку с суммой, которую необходимо перевести на счет клиента, номер его банковского счета – 1212405269.

Таким образом, на счет клиента были зачислены 1,212 миллиарда юаней, что составляет около 174 миллионов долларов США. Через несколько часов сотрудники банка осознали ошибку и попросили клиента прийти в отделение снова. Взамен ему подарили пачку сигарет и денежное вознаграждение, однако его сумма не сообщается.