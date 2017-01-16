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Сотрудник банка в Китае по ошибке перевел клиенту $174 млн
17.01.2017 15:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – Sputnik. Сотрудник одного из расположенных в китайской провинции Хунань банков по ошибке перевел клиенту 1,2 миллиарда юаней, сообщил портал
© Sputnik / Виктор Толочко
Случай произошел в отделении банка Rural Commercial Bank в уезде Ванчэн. Сообщается, что работник банка по ошибке ввел в строку с суммой, которую необходимо перевести на счет клиента, номер его банковского счета – 1212405269.
Таким образом, на счет клиента были зачислены 1,212 миллиарда юаней, что составляет около 174 миллионов долларов США. Через несколько часов сотрудники банка осознали ошибку и попросили клиента прийти в отделение снова. Взамен ему подарили пачку сигарет и денежное вознаграждение, однако его сумма не сообщается.
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Внезапно разбогатевшего клиента в банк вернули, а ошибку исправили, списав деньги со счета.
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