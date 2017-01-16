﻿ Сотрудник банка в Китае по ошибке перевел клиенту $174 млн. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сотрудник банка в Китае по ошибке перевел клиенту $174 млн

17.01.2017 15:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Сотрудник одного из расположенных в китайской провинции Хунань банков по ошибке перевел клиенту 1,2 миллиарда юаней, сообщил портал Sohu.

Сотрудник банка в Китае по ошибке перевел клиенту 4 млн
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчанин, получивший в банке "лишние" 900 рублей, вернул деньги

Случай произошел в отделении банка Rural Commercial Bank в уезде Ванчэн. Сообщается, что работник банка по ошибке ввел в строку с суммой, которую необходимо перевести на счет клиента, номер его банковского счета – 1212405269.

Таким образом, на счет клиента были зачислены 1,212 миллиарда юаней, что составляет около 174 миллионов долларов США. Через несколько часов сотрудники банка осознали ошибку и попросили клиента прийти в отделение снова. Взамен ему подарили пачку сигарет и денежное вознаграждение, однако его сумма не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внезапно разбогатевшего клиента в банк вернули, а ошибку исправили, списав деньги со счета.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МИТСО больше не будет готовить финансистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика