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МИТСО больше не будет готовить финансистов

17.01.2017 15:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Международный университет МИТСО не смог сдать аттестацию по специальности "финансы и кредит", из-за чего это направление в вузе будет закрыто, сообщил Sputnik знакомый с ситуацией в учебном заведении источник.

МИТСО больше не будет готовить финансистов
© Sputnik Михаил Воскресенский
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Университет проходил проверку в конце минувшего года, однако не смог сдать аттестацию по "финансам и кредиту" — проверку не прошли сами студенты специальности.

Сразу после того, как это стало известно, студенты МИТСО начали бурно обсуждать в социальных сетях случившееся, а особенно — "ФИКовцы", судьба которых не была до конца ясна.

"Проучиться несколько лет на финансах, а потом перейти на другую специальность? Или в другой университет помогут перевестись. Вуз ничего не пояснил", — пожаловался Sputnik один из студентов МИТСО.

По словам другого студента университета, администрация МИТСО уже все пояснила и разъяснила учащимся.

"Нам первоначально не предоставили точную информацию. Думаю, что это связано с тем, что в университете все в панике — раньше таких ситуаций не было. Но спустя пару дней все объяснили детально и ответили на вопросы, касающиеся перевода", — рассказала собеседница Sputnik.

По ее словам, студенты "финансов и кредита" могут перевестись не только на другие специальности в МИТСО, но и попробовать продолжить учебу в других вузах — например, БГУ или БГЭУ. Впрочем, дипломы они все равно будут получать по той специальности, на которой будут доучиваться.

Sputnik обратился за официальным комментарием в университет МИТСО и Министерство образования, однако ответов пока не получил.

 
Теги: Минск
 
 
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Студенты профсоюзного университета обсуждают в социальных сетях свое будущее - особенно те, кто обучался на специальности, которая должна быть закрыта.

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