|
Лавров: Москва против экстрадиции задержанного в Минске российско-израильского блогера
17.01.2017 15:44 — Новости Общества | Tut.by
Россия выступает против экстрадиции в Азербайджан российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина, который был задержан в Минске за посещение Нагорного Карабаха. Об этом на
По словам главы МИД, Россия против уголовного преследования журналистов или обычных граждан за то, что они посетили те или иные территории.
— Мы против того, чтобы экстрадировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране, в третью страну, — заявил Лавров. — У нас был консульский контакт с господином Лапшиным. Мы знаем, что он одновременно является гражданином Израиля, и израильские дипломаты тоже были с ним в контакте. Мы будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина Российской Федерации, который одновременно является гражданином Израиля.
Напомним, известного российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина
Азербайджан добивается высылки Лапшина. Генпрокуратура этой страны уже
Посол Беларуси в Азербайджане
За задержанного
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия выступает против экстрадиции в Азербайджан российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина, который был задержан в Минске за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии