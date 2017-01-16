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Лавров: Москва против экстрадиции задержанного в Минске российско-израильского блогера

17.01.2017 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Россия выступает против экстрадиции в Азербайджан российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина, который был задержан в Минске за посещение Нагорного Карабаха. Об этом на пресс-конференции 17 января сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.


Сергей Лавров. Фото: Reuters

По словам главы МИД, Россия против уголовного преследования журналистов или обычных граждан за то, что они посетили те или иные территории.

— Мы против того, чтобы экстрадировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране, в третью страну, — заявил Лавров. — У нас был консульский контакт с господином Лапшиным. Мы знаем, что он одновременно является гражданином Израиля, и израильские дипломаты тоже были с ним в контакте. Мы будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина Российской Федерации, который одновременно является гражданином Израиля.

Напомним, известного российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря по запросу Азербайджана. Блогер находится в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, но, несмотря на это, сумел въехать в Баку. Азербайджан объявил путешественника в международный розыск за нарушение закона о госгранице и миграционного законодательства.

Азербайджан добивается высылки Лапшина. Генпрокуратура этой страны уже направила правоохранительным органам Беларуси документы, необходимые для экстрадиции.

Посол Беларуси в Азербайджане не исключил возможность высылки блогера в Баку, если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона.

За задержанного вступился Израиль (у Лапшина два гражданства — России и Израиля. — Прим. TUT.BY). Официальный Иерусалим опасается, что если блогера экстрадируют в Азербайджан, он может получить большой срок за шпионаж. По информации СМИ, израильский МИД обратился к белорусским властям с просьбой не выдавать Лапшина Азербайджану, пока с ним не поговорят дипломаты. Замглавы миссии Израиля в Беларуси сумела попасть в СИЗО к Лапшину лишь 13 января, спустя почти месяц после его задержания.

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Теги: Минск
 
 
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