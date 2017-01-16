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Ружье с оптическим прицелом и более 800 патронов обнаружены в частном доме под Гродно

17.01.2017 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Ружье с оптическим прицелом и более 800 патронов обнаружены на частном подворье под Гродно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

Необычные находки добровольно сдал в милицию житель Молодечненского района. Целый арсенал он обнаружил, когда готовил к продаже дом матери под Гродно.

На чердаке и веранде были найдены ружье, тротиловая шашка и более 800 патронов разного калибра. Причем марка оружия не установлена, возможно, оно самодельное. Оснащено ружье прицельным приспособлением и откидным прикладом.

По факту обнаружения боеприпасов проводится проверка. Назначены экспертизы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Необычные находки добровольно сдал в милицию житель Молодечненского района. Целый арсенал он обнаружил, когда готовил к продаже дом матери под Гродно.

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