Ружье с оптическим прицелом и более 800 патронов обнаружены на частном подворье под Гродно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

Необычные находки добровольно сдал в милицию житель Молодечненского района. Целый арсенал он обнаружил, когда готовил к продаже дом матери под Гродно.

На чердаке и веранде были найдены ружье, тротиловая шашка и более 800 патронов разного калибра. Причем марка оружия не установлена, возможно, оно самодельное. Оснащено ружье прицельным приспособлением и откидным прикладом.

По факту обнаружения боеприпасов проводится проверка. Назначены экспертизы.