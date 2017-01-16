|
Ружье с оптическим прицелом и более 800 патронов обнаружены в частном доме под Гродно
17.01.2017 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Ружье с оптическим прицелом и более 800 патронов обнаружены на частном подворье под Гродно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.
Необычные находки добровольно сдал в милицию житель Молодечненского района. Целый арсенал он обнаружил, когда готовил к продаже дом матери под Гродно.
На чердаке и веранде были найдены ружье, тротиловая шашка и более 800 патронов разного калибра. Причем марка оружия не установлена, возможно, оно самодельное. Оснащено ружье прицельным приспособлением и откидным прикладом.
По факту обнаружения боеприпасов проводится проверка. Назначены экспертизы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычные находки добровольно сдал в милицию житель Молодечненского района. Целый арсенал он обнаружил, когда готовил к продаже дом матери под Гродно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии