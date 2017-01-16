Пушистыми снежинками, глубокими сугробами и легким морозцем побаловала минувшая суббота прибужан. Небесная канцелярия, определенно, благоволила играм, конкурсам, состязаниям, которые прошли в школах района по случаю Всемирного дня снега.

Спортивные праздники, главными атрибутами которых были санки, лыжи и снег, объединили свыше двух тысяч человек – школьников, их учителей и родителей. Веселыми соревнованиями встречали Всемирный день снега и в средней школе д. Вистычи, где побывала корреспондент еженедельника. Скажем, накал страстей здесь был не меньше, чем на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Различные виды санных эстафет, слалом на спортивных матах, снежки, биатлон сделали этот день незабываемым для участников состязаний и болельщиков. Ребята узнали столько неординарных зимних развлечений, что, думается, сидеть возле ноутбуков и компьютеров им точно не захочется. Да и зачем, если за окном куда интересней? С напутственными словами к конкурсантам обратилась директор Вистычской школы Галина Баценко:

«Участие в спортивных соревнованиях дает возможность проявить целеустремленность, волю к победе, настойчивость. Эти качества позволяют добиваться высоких результатов в дальнейшем. Организовывая наш спортивный праздник «Зимние забавы», мы хотели не только познакомить вас, ребята, с зимними играми и видами спорта, но и показать, что зима активному образу жизни не помеха. Наоборот, свежий морозный воздух сделает вас здоровее и крепче. Самосовершенствоваться можно и нужно в любое время года, в любых погодных условиях».

Всего в спортивном празднике приняли участие шесть команд – учащиеся 5 – 11 классов, а также их классные руководители. Главным организатором и судьей соревнований выступил учитель физической культуры и здоровья Александр Борисов.

Он строго следил за тем, чтобы конкурсанты добросовестно выполняли условия заданий, не сбивали фишки, не переворачивали сани и не роняли на снежную трассу своих одноклассников. Но проказник-снег вносил свои коррективы: мальчишки и девчонки то и дело оказывались барахтающимися «за бортом», заливисто смеясь и вызывая шквал подбадриваний со стороны товарищей и зрителей.

И все же среди команд оказались те, кто быстрее и «качественнее» других справился с поставленными задачами. Они и стали победителями «Зимних забав». Среди команд младшей возрастной группы этого звания удалось добиться учащимся пятого класса, а среди старшей – равных не было девятиклассникам.

Всемирный день снега ежегодно дает возможностям познакомиться и насладиться всеми радостями зимнего отдыха жителям более чем 40 государств мира. В нашей стране этот праздник с успехом проводится шестой год благодаря инициативе Белорусского лыжного союза и при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Для Прибужья он стал еще одной доброй традицией января.

Алеся НИЧИПОРУК, фото автора