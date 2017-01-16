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Демсилы активизируют борьбу с Декретом №3
17.01.2017 16:58 — Новости Общества | БДГ
Демократические силы Беларуси намерены активизировать борьбу с Декретом о тунеядстве.
Белорусские оппозиционные партии будут активно поддерживать ту категорию граждан, которых государство записало в тунеядцы.
В частности, кампания «Говори правду» в начале февраля проведет для тунеядцев «рабочее собрание»: будут обсуждаться меры для отмены декрета президента. Об этом рассказала Татьяна Короткевич на пресс-конференции, пишет
Кроме этого, кампанию в поддержку так называемых тунеядцев проведет и движение «За Свободу»: данной категории лиц будет оказана юридическая помощь в подготовке жалоб в налоговую, прокуратуру, судебные инстанции и при подаче жалоб в Комитет по правам человека ООН, сообщил Юрий Губаревич.
ОГП будет массово собирать подписи за отмену Декрета №3: Анатолий Лебедько назвал сбор с тунеядцев «стрижкой голых овец» и призвал власти создавать новые рабочие места, борясь с безработицей, а не с безработными.
Подписи за отмену скандалов документа будет собирать также РЭП. Глава профсоюза Геннадий Федынич рассказал. что подписаться под обращением можно в центральном офисе организации в Минске и в представительствах в регионе. Будет также запущен сбор электронных подписей. Об этом РЭП
Напомним, что по последней информации, налоговые органы направили гражданам Беларуси, не участвующим в финансировании госрасходов, порядка 400 тысяч уведомлений. Ранее с требованием
БДГ ранее сообщала о том, каким категориям граждан
Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года
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Демократические силы Беларуси намерены активизировать борьбу с Декретом о тунеядстве. Белорусские оппозиционные партии будут активно поддерживать ту категорию...
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