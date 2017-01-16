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Демсилы активизируют борьбу с Декретом №3

17.01.2017 16:58 — Новости Общества | БДГ  
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Демократические силы Беларуси намерены активизировать борьбу с Декретом о тунеядстве.

Белорусские оппозиционные партии будут активно поддерживать ту категорию граждан, которых государство записало в тунеядцы.

В частности, кампания «Говори правду» в начале февраля проведет для тунеядцев «рабочее собрание»: будут обсуждаться меры для отмены декрета президента. Об этом рассказала Татьяна Короткевич на пресс-конференции, пишет БелаПАН.

Кроме этого, кампанию в поддержку так называемых тунеядцев проведет и движение «За Свободу»: данной категории лиц будет оказана юридическая помощь в подготовке жалоб в налоговую, прокуратуру, судебные инстанции и при подаче жалоб в Комитет по правам человека ООН, сообщил Юрий Губаревич.

ОГП будет массово собирать подписи за отмену Декрета №3: Анатолий Лебедько назвал сбор с тунеядцев «стрижкой голых овец» и призвал власти создавать новые рабочие места, борясь с безработицей, а не с безработными.

Подписи за отмену скандалов документа будет собирать также РЭП. Глава профсоюза Геннадий Федынич рассказал. что подписаться под обращением можно в центральном офисе организации в Минске и в представительствах в регионе. Будет также запущен сбор электронных подписей. Об этом РЭП сообщал и ранее.

Напомним, что по последней информации, налоговые органы направили гражданам Беларуси, не участвующим в финансировании госрасходов, порядка 400 тысяч уведомлений. Ранее с требованием полностью отменить Декрет выступила депутат Анна Канопацкая

БДГ ранее сообщала о том, каким категориям граждан не надо будет платить сбор по указу о социальном иждивенчестве.

Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года подписал  декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Граждане, которые не принимают участия в финансировании госрасходов в течение 183 дней в году, будут платить в казну сбор в 20 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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