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Дело школьника из Барановичей, совершившего суицид, взяла на контроль Администрация президента
17.01.2017 17:02 — Новости Общества | Tut.by
Администрация президента Республики Беларусь взяла на контроль дело о
После трагедии мать Влада направила обращения в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента. В своих письмах женщина попросила обратить внимание на расследование и привлечь виновных к ответственности. По мнению родственников одной из причин произошедшего могла быть травля Влада в школе, где он учился.
На днях Татьяна Королева получила ответы из ведомств. Как рассказала TUT.BY собеседница, Генеральная прокуратура направила ее обращение в прокуратуру Брестской области, откуда ее письмо переслали в управление Следственного комитета по Брестской области. Туда же перенаправили ее запрос в Администрацию президента.
Татьяна также добавила, что из Администрации президента она получила второе письмо, в котором сообщалось, что ее обращение поставлено на контроль и выражались соболезнования в связи с гибелью сына.
Напомним, по факту гибели Влада Зеленого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели школьника. Для выяснения всех причин и условий, которые привели к трагедии, они допрашивают родственников, соседей, одноклассников и педагогический состав школы, изучают личные записи и исследуют компьютерные устройства, принадлежащие несовершеннолетнему, рассказали ранее TUT.BY в управлении Следственного комитета по Брестской области.
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Об этом говорится в письме, которое получила мать погибшего школьника.
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