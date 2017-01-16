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В Петрикове специалисты не отключили газопровод, устраняя утечку, и едва не сожгли дом

17.01.2017 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Пожар по вине газовиков произошел в октябре 2015 года. От жителя райцентра по телефону «104» поступило сообщение о запахе газа возле его дома. Приехавшие по вызову работники газовой службы обнаружили утечку на наружном участке газопровода, примыкающего к дому. Хозяину, планировавшему новоселье, пообещали провести ремонтные работы и заменить запорную арматуру на вводе газопровода.


— Главный инженер и мастер участка эксплуатации газораспределительных систем Петриковского РГС ПУ «Житковичигаз» в нарушении требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и промышленной безопасности в области газоснабжения, приняли решение о проведении работ по замене шарового крана без отключения участка газопровода и установления специальной заглушки. Кроме того, ими не была направлена информация о планируемом проведении газоопасных работ в Петриковский РОЧС, — рассказали TUT.BY в УСК по Гомельской области.

Во время газосварочных работ ремонтной бригадой произошло разрушение установленного на газопроводе самодельного герметизирующего приспособления, что привело к выбросу природного газа. Газ воспламенился, в результате чего загорелась кровля дома. Огонь повредил часть здания и имущество, размер причиненного вреда составил более 32,5 тыс. рублей.


За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере, суд Петриковского района назначил бывшему главному инженеру наказание в виде лишения свободы сроком на год с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на три года. Мастеру участка — год лишения свободы с лишением права занимать такие же должности сроком на два года. Оба осуждены с условным неприменением наказания.

В течение испытательного срока продолжительностью в один год обвиняемые в свободное от работы время обязаны выполнить общественно-полезные работы в объеме 120 часов.

 
 
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Во время газосварочных работ разрушилось установленное на газопроводе самодельное герметизирующее приспособление, что привело к выбросу природного газа. Газ...

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