Заводчик хаски, которая напала на восьмимесячную малышку , так и не смог забрать собаку к себе — дорого. За неполных шесть месяцев, которые животное находилось в приюте на Гурского, ему сказали заплатить за содержание собаки около 600 рублей. В организации «Фауна города» утверждают: таких сумм мужчине никто не называл. К тому же, решение суда о том, как быть с собакой, в приют до сих пор не пришло.





Сейчас Айде примерно восемь месяцев, и она по-прежнему находится в приюте на Гурского. Забирать ее оттуда Александр — заводчик хаски уже не хочет.

Напомним, в январе 2016-го мама троих дочерей Екатерина купила у Александра собаку, которая после напала на восьмимесячную малышку. В августе суд Фрунзенского района приговорил Екатерину, которая недокармливала собаку и в момент трагедии была пьяна, к трем годам лишения свободы. Айду было решено вернуть заводчику.

Александр уверял, что собака не опасна и собирался ее забрать .

— Тогда же в августе я позвонил в приют, — вспоминает мужчина. — Мне сказали, приезжайте, забирайте и выставили сумму за содержание. За неполных шесть месяцев набежало примерно 6−9 миллионов (неденоминированных рублей). Сколько точно, сложно вспомнить, где-то в этих пределах. Это очень много, ведь щенок со всеми документами и то 500 рублей (деноминированных) стоит. Сумма меня остановила — передержки в гостиницах и приютах обходятся дешевле.

Ехать за собакой Александр отказался. Забирать ее сейчас, когда хаски уже совсем взрослая, он бы не решился. Говорит, характер у животного уже сформировался, научить его чему-то заново будет не просто. Чтобы скорректировать поведение, придется водить к кинологу. Курс у нормально специалиста обойдется рублей в сто. К тому же жить в вольере с другими питомцами Айда скорее всего не сможет. А делать для нее отдельный мужчина сейчас не настроен.

— Пусть отдают ее кому хотят, — резюмирует Александр. — Я ей уже заниматься не буду.

Как и все питомцы на Гурского, Айда живет в отдельном вольере. От других ее «дом» отличает табличка — «Не выдается! Идет следствие».

Тамара Цариковская, директор организации «Фауна города» поясняет, что табличку повесили еще в марте, когда собака к ним только поступила. Слишком много желающих было ее забрать. Сейчас таких людей меньше, но чуть что хозяин для нее быстро найдется.

— Айда очень красивая, добрая и ласковая, — описывает хаски Тамара Цариковская. — Вот только передать ее мы пока никому не можем. До сих пор мы не получили решения суда о том, как с ней поступить. А без этого документа мы не в праве что-то предпринимать. Возможно, дело из городского суда пошло дальше, и судьба собаки пока тоже под вопросом.

Хаски, напомним, проходила по делу как вещественное доказательство. Как с ней поступить определял суд.

Что касается заводчика, то, по словам директора «Фауна города», он к ним не обращался.

— Мне он не звонил, — говорит Тамара Цариковская. — Сумм в 600 или 900 рублей я ему не называла. — То, что сутки у нас стоят 4 рубля 12 копеек — это открытая информация. Но история с Айдой особая, поэтому счет заводчику никто не выставляет. И, если у него есть решение суда, позволяющее забрать собаку, он может это сделать.