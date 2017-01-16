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"Пусть отдают ее кому хотят". Заводчик хаски, которая напала на ребенка, так и не забрал собаку
17.01.2017 19:06 — Новости Общества | Tut.by
Заводчик хаски, которая
Сейчас Айде примерно восемь месяцев, и она по-прежнему находится в приюте на Гурского. Забирать ее оттуда Александр — заводчик хаски уже не хочет.
Напомним, в январе 2016-го мама троих дочерей Екатерина купила у Александра собаку, которая после напала на восьмимесячную малышку. В августе суд Фрунзенского района
Александр уверял, что собака не опасна и
— Тогда же в августе я позвонил в приют, — вспоминает мужчина. — Мне сказали, приезжайте, забирайте и выставили сумму за содержание. За неполных шесть месяцев набежало примерно 6−9 миллионов (неденоминированных рублей). Сколько точно, сложно вспомнить, где-то в этих пределах. Это очень много, ведь щенок со всеми документами и то 500 рублей (деноминированных) стоит. Сумма меня остановила — передержки в гостиницах и приютах обходятся дешевле.
Ехать за собакой Александр отказался. Забирать ее сейчас, когда хаски уже совсем взрослая, он бы не решился. Говорит, характер у животного уже сформировался, научить его чему-то заново будет не просто. Чтобы скорректировать поведение, придется водить к кинологу. Курс у нормально специалиста обойдется рублей в сто. К тому же жить в вольере с другими питомцами Айда скорее всего не сможет. А делать для нее отдельный мужчина сейчас не настроен.
— Пусть отдают ее кому хотят, — резюмирует Александр. — Я ей уже заниматься не буду.
Как и все питомцы на Гурского, Айда живет в отдельном вольере. От других ее «дом» отличает табличка — «Не выдается! Идет следствие».
Тамара Цариковская, директор организации «Фауна города» поясняет, что табличку повесили еще в марте, когда собака к ним только поступила. Слишком много желающих было ее забрать. Сейчас таких людей меньше, но чуть что хозяин для нее быстро найдется.
— Айда очень красивая, добрая и ласковая, — описывает хаски Тамара Цариковская. — Вот только передать ее мы пока никому не можем. До сих пор мы не получили решения суда о том, как с ней поступить. А без этого документа мы не в праве что-то предпринимать. Возможно, дело из городского суда пошло дальше, и судьба собаки пока тоже под вопросом.
Хаски, напомним, проходила по делу как вещественное доказательство. Как с ней поступить определял суд.
Что касается заводчика, то, по словам директора «Фауна города», он к ним не обращался.
— Мне он не звонил, — говорит Тамара Цариковская. — Сумм в 600 или 900 рублей я ему не называла. — То, что сутки у нас стоят 4 рубля 12 копеек — это открытая информация. Но история с Айдой особая, поэтому счет заводчику никто не выставляет. И, если у него есть решение суда, позволяющее забрать собаку, он может это сделать.
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Заводчик хаски, которая напала на восьмимесячную малышку, так и не смог забрать собаку к себе - дорого. За неполных шесть месяцев, сколько животное находилось в...
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