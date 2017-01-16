Подсудимый по делу «черных риелторов» Семен Бережной признает вину в инкриминируемых убийствах.



Фото обвиняемых.

Слушание дела проходит в Могилевском областном суде. На скамье подсудимых четыре человека. Семену Бережному, Игорю и Татьяне Гершанковым предъявлено обвинение в совершении убийств и приготовлении к совершению убийств, похищении человека и приготовлении к похищению, а также мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Супруги обвиняются также в незаконном обороте наркотиков или психотропов (хранение без цели сбыта). Бориса Колесникова обвиняют в разбое, пособничестве при совершении убийства, пособничестве в похищении человека.

По данным следствия, действовали злоумышленники с 2009 по 2015 год . Обманным путем они убеждали собственников квартир продать имущество, а после этого расправлялись с ними. На кладбищах в Могилевской области было найдено шесть захоронений и еще три ямы, приготовленные для будущих жертв. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живыми — человек в это время спал под воздействием водки и клофелина.

Обвинение считает организатором преступлений Гершанкова, ранее судимого за махинации с квартирами. Он полностью отрицает свою вину в убийствах и объясняет их воздействием со стороны подельника — Семена Бережного.

17 января суд продолжил допрос Игоря Гершанкова. Рассматривался эпизод убийства могилевчанина Блажевича, который проживал на улице Вишневецкого. Его тело было найдено в могиле на кладбище у деревни Вейно под Могилевом. Как и на предыдущих заседаниях, Гершанков утверждал, что никаких убийств не совершал, в том числе убийства Блажевича в сентябре 2014 года. По его словам, все делал Бережной, а он всего лишь оказался соучастником преступных действий, не вполне понимая их суть.

Теперь же, по утверждению главного фигуранта, Бережной пытается усугубить его, Гершанкова, положение своими показаниями. «А в отношении себя он ничего не усугубляет, признавая вину практически во всех убийствах, да, Бережной?» — спросил судья Григорий Качалов. Бережной ответил утвердительно.

Как заявил на суде Гершанков, первоначально Блажевича должны были захоронить у деревни Княжицы Могилевского района, однако почему-то захоронили под Вейно. На суде были оглашены показания, согласно которым могила у Княжиц появилась через месяц после убийства Блажевича и предназначалась для захоронения тела могилевчанина Виктора Ефременко, который избежал убийства и присутствовал на суде в качестве потерпевшего. «Я военный и просто чутьем почувствовал», — объяснил свое спасение БелаПАН Ефременко.

Судья и прокурор пытались понять логику Гершанкова, который утверждал, что Бережной заставлял его совершать незаконные действия, требуя денежный долг. Вместе с тем за время описываемых эпизодов преступлений именно Гершанков купил себе трехкомнатную квартиру на проспекте Мира, а Бережной и его мать до сих пор не имеют собственной квартиры. Гершанков объяснил покупку тем, что потихоньку отдавал долг.

Отвечая на вопросы судьи и прокурора, Игорь Гершанков ведет себя спокойно и уравновешенно. Практически каждое свое высказывание он начинает со слов «я понял ваш вопрос», «я отвечу, как есть», а затем фактически уклоняется от четкого ответа.

В свою очередь адвокат Бережного отказалась комментировать БелаПАН позицию своего подзащитного.

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