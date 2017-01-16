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Фигурант дела "черных риелторов" признал свою вину в убийствах
17.01.2017 19:38 — Новости Общества | Tut.by
Подсудимый по делу «черных риелторов» Семен Бережной признает вину в инкриминируемых убийствах.
Слушание
По данным следствия, действовали злоумышленники
Обвинение считает организатором преступлений Гершанкова, ранее судимого за махинации с квартирами. Он полностью отрицает свою вину в убийствах и объясняет их воздействием со стороны подельника — Семена Бережного.
17 января суд продолжил допрос Игоря Гершанкова. Рассматривался эпизод убийства могилевчанина Блажевича, который проживал на улице Вишневецкого. Его тело было найдено в могиле на кладбище у деревни Вейно под Могилевом. Как и на предыдущих заседаниях, Гершанков утверждал, что никаких убийств не совершал, в том числе убийства Блажевича в сентябре 2014 года. По его словам, все делал Бережной, а он всего лишь оказался соучастником преступных действий, не вполне понимая их суть.
Теперь же, по утверждению главного фигуранта, Бережной пытается усугубить его, Гершанкова, положение своими показаниями. «А в отношении себя он ничего не усугубляет, признавая вину практически во всех убийствах, да, Бережной?» — спросил судья Григорий Качалов. Бережной ответил утвердительно.
Как заявил на суде Гершанков, первоначально Блажевича должны были захоронить у деревни Княжицы Могилевского района, однако почему-то захоронили под Вейно. На суде были оглашены показания, согласно которым могила у Княжиц появилась через месяц после убийства Блажевича и предназначалась для захоронения тела могилевчанина Виктора Ефременко, который избежал убийства и присутствовал на суде в качестве потерпевшего. «Я военный и просто чутьем почувствовал», — объяснил свое спасение БелаПАН Ефременко.
Судья и прокурор пытались понять логику Гершанкова, который утверждал, что Бережной заставлял его совершать незаконные действия, требуя денежный долг. Вместе с тем за время описываемых эпизодов преступлений именно Гершанков купил себе трехкомнатную квартиру на проспекте Мира, а Бережной и его мать до сих пор не имеют собственной квартиры. Гершанков объяснил покупку тем, что потихоньку отдавал долг.
Отвечая на вопросы судьи и прокурора, Игорь Гершанков ведет себя спокойно и уравновешенно. Практически каждое свое высказывание он начинает со слов «я понял ваш вопрос», «я отвечу, как есть», а затем фактически уклоняется от четкого ответа.
В свою очередь адвокат Бережного отказалась комментировать БелаПАН позицию своего подзащитного.
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Обвинение считает организатором преступлений Гершанкова, ранее судимого за махинации с квартирами. Он полностью отрицает свою вину в убийствах и объясняет их...
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