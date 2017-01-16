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Проект генплана Воложина вынесут на общественное обсуждение

17.01.2017 20:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Воложинский районный исполнительный комитет приглашает граждан и юридических лиц принять участие в общественном обсуждении градостроительного проекта «Генеральный план Воложина», сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком.

Общественное обсуждение градостроительного проекта пройдет в период с 23 января по 16 февраля 2017 года.

Экспозиционные материалы будут выставлены с 23 января по 6 февраля в Воложинской центральной районной библиотеке (Воложин, пл. Свободы, 5). Можно будет ознакомиться ежедневно с 8.00 до 17.00.

Презентация генерального плана Воложина состоится 25 января в 14.00 в зале заседаний Воложинского райисполкома.

Письменные замечания и (или) предложения по проекту необходимо направлять в Воложинский райисполком по адресу: Воложин пл. Свободы, 2 или на электронный адрес: arhitektor_volrik@mail.ru. Контактное лицо — Середич Дмитрий Анатольевич, начальник отдела архитектуры и строительства Воложинского райисполкома.

Замечания и предложения рассматриваются архитектурно-градостроительным советом, сформированным Минским облисполкомом.

 
 
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Обсуждение градостроительного проекта пройдет в период с 23 января по 16 февраля.

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