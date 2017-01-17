Правительство установило перечень особо значимых для белорусской культуры госучреждений и создает комиссию по возвращению культурных ценностей. Эти и другие меры по реализации Кодекса о культуре изложены в постановлении Совета министров № 25 от 13 января 2017 г.



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Установлен перечень государственных учреждений культуры, имеющих особое значение для сохранения, развития, распространения и (или) популяризации белорусской национальной культуры, реорганизация и ликвидация которых осуществляются с согласия Совета министров.

В этот перечень вошли Национальный художественный музей, Национальный академический Большой театр оперы и балета и Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича — всего 12 объектов.

Также будет создана Комиссия при Совмине по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, которые находятся за границей Беларуси. В составе комиссии — представители министерств иностранных дел, информации, культуры и финансов, Белорусского фонда культуры, Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, Национального исторического архива Беларуси. Сопредседателями назначены замминистра иностранных дел Валентин Рыбаков и замминистра культуры Александр Яцко.

Постановление вступает в силу с 3 февраля 2017 года.