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Корректируя действующее законодательство

17.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В соответствии с планом подготовки законопроектов на 2017 год, утвержденным указом Президента Республики Беларусь, будут подготовлены и внесены в Палату представителей Национального собрания 33 проекта законов. При этом один законопроект является концептуально новым (проект Закона «О производстве и обращении органической продукции»), восемь законопроектов составляют так называемый бюджетный пакет (в их числе проект Закона «О республиканском бюджете на 2018 год»), остальные предусматривают корректировку действующего законодательства.

Так, планируется внесение изменений в ряд кодексов, а также законы «О ветеранах», «Об авторском праве и смежных правах», «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества», «О правовой охране топологий интегральных микросхем», «О хозяйственных обществах», «О транспортно-экспедиционной деятельности», «Об обеспечении единства измерений», «Об инвестициях», «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», «О регистре населения», «О безопасности генно-инженерной деятельности», «О радиационной безопасности населения», «О борьбе с терроризмом», «О государственных секретах», «О международных договорах Республики Беларусь».

Кроме того, в 2017 году будут подготовлены и внесены на согласование Президенту концепции проектов законов «О персональных данных», «О промышленной политике», «О платежных услугах в Республике Беларусь» и «Об охране и использовании болот (торфяников)».

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

 
 
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