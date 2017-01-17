Вчера в Центральном Доме офицеров под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова состоялось подведение итогов с работниками кадровых органов Вооруженных Сил Республики Беларусь за 2015/2016 учебный год

По словам начальника главного управления кадров Министерства обороны полковника Андрея Савича, основной целью в работе с военными кадрами в минувшем учебном году являлось повышение эффективности работы и качества комплектования Вооруженных Сил офицерами и прапорщиками.



— Перед нами было поставлено много важных задач по работе с военными кадрами, — отметил в беседе полковник Андрей Савич. — Основные усилия были направлены на совершенствование нормативной правовой базы по работе с военными кадрами, определение перспективной потребности и формирование обоснованного государственного заказа на их подготовку, создание условий для закрепления военных кадров на военной службе и многое другое. Считаю, что поставленные перед кадровыми органами задачи в целом выполнены.

В минувшем учебном году сохранена динамика повышения укомплектованности воинских должностей и сокращения внепланового увольнения военных кадров. Увеличилось количество офицеров и прапорщиков, принятых из запаса на военную службу по контракту. После длительного перерыва возобновлен призыв на военную службу офицеров запаса.

В 2016 году совершенствовалась нормативная правовая база, регламентирующая прохождение военной службы и другие вопросы работы с военными кадрами. Так, в Инструкцию о порядке заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах включено еще одно основание для досрочного расторжения контракта — при нарушении военнослужащим требований по обеспечению безопасности военной службы (охраны труда). Внесены изменения и дополнения в Инструкцию о некоторых вопросах прохождения военной службы в Вооруженных Силах, в том числе она дополнена новой главой о порядке работы по распределению выпускников. Уточнена Инструкция о порядке отбора и направления офицеров Вооруженных Сил на обучение в военные учебные заведения, в нее включена глава, регламентирующая вопросы подготовки слушателей к убытию на обучение.

Благодаря проведенным мероприятиям укомплектованность органов военного управления, соединений и воинских частей поддерживалась на уровне, обеспечивающем выполнение задач по предназначению. Организация работы с военными кадрами способствовала качественному решению задач подготовки Вооруженных Сил.

Генерал-лейтенант Андрей Равков в своем выступлении положительно оценил результаты работы кадровых органов в прошедшем учебном году. Он обратил внимание присутствующих на необходимость строгого руководства в дальнейшей работе требованиями законодательства, минимизации ошибок в работе с военными кадрами, проведения постоянной работы по отбору кандидатов для поступления на военную службу и качественного подбора кандидатов для назначения на воинские должности. Наказом министра обороны прозвучали слова: «Результаты работы с военными кадрами в этом учебном году должны быть лучше результатов минувшего года».

По завершении мероприятия министр обороны наградил сотрудников кадровых органов, добившихся наилучших результатов в повседневной работе, ценными подарками и грамотами.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора