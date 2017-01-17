В течение трех дней на базе 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады проходили состязания по полевой выучке.



За право называться лучшими в Брест съехались командиры десантных батальонов, рот и взводов, а также отрядов, рот и групп специального назначения воинских частей сил специальных операций Вооруженных Сил.

Каждый офицер оценивался по восьми предметам боевой подготовки — тактической, инженерной, огневой, физической, воздушно-десантной подготовке, связи, топографии, а также знанию иностранных армий.

— Приятно отметить, что уровень полевой выучки и профессиональной подготовки командиров из года в год растет и совершенствуется, чувствуется, что есть движение вперед, — отметил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко. — Нам важно оценить офицеров, увидеть степень их готовности, определить, насколько они способны обучать людей. Ежегодные состязания позволяют проследить динамику профессионального роста командиров, определить проблемные моменты, внести необходимые корректировки в план боевой подготовки.



Как пояснил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций подполковник Игорь Протас, накануне в бригадах прошли отборочные состязания. Были определены наиболее подготовленные офицеры, которые и представляют свои воинские части на конкурсе.

Офицер добавил:

— Чувствуется, что по сравнению с прошлогодними соревнованиями командиры подразделений приехали в Брест более подготовленными. Азарт и дух соперничества присутствуют в каждой дисциплине. Офицеры стараются проявить лучшие качества, выложиться по максимуму. Примечательно, что каждый год у нас новые лидеры. Отмечу постоянную борьбу на конкурсных этапах и возросшую конкуренцию. Подобные соревнования — хороший стимул для того, чтобы усовершенствовать навыки и знания, а также определить свой истинный уровень ратного мастерства.

Каждое испытание слагалось из двух частей — теоретической и практической. Теоретическая составляющая включала в себя тестирование офицеров по каждому предмету боевой подготовки, практическая — выполнение индивидуальных нормативов.

Примечательно, что начисление баллов по каждой дисциплине происходило не по привычной пяти- или десятибалльной системе. Каждый офицер имел возможность записать в свой актив дополнительные бонусы за нестандартные решения или действия, за оперативность или личную инициативу. Пополнить очковый багаж можно было и за счет сэкономленных боеприпасов во время стрельбы — но при условии поражения всех мишеней.

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Воздушно-десантная подготовка является, пожалуй, одной из ведущих дисциплин боевой подготовки для воина-десантника. Нормативы в ходе испытания офицеры выполняли в парах. Сначала производили крепление оружия и снаряжения и надевание парашютов для совершения прыжка со стрельбой в воздухе, затем — укладку грузовой парашютной системы ОКС‑4.

— Эта система предназначена для десантирования различных военных грузов, упакованных в парашютно-десантную тару: вооружения, боеприпасов, продовольствия, — рассказывает заместитель командира десантно-штурмовой бригады — начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Владимир Гнедчик. — К слову, данный норматив является одним из самых сложных для выполнения. Его можно выполнять в различной последовательности, при этом проявляя смекалку и разумное творчество. Как видите, большинство офицеров справились с заданием на оценку «отлично». При этом судьи обращают внимание не только на время, затраченное на выполнение норматива, оценивают и качество.

Одним из захватывающих этапов состязаний стала огневая подготовка. В основу оценки тут легло не только умение метко стрелять, но и знание правил стрельбы, а также материальной части стрелкового оружия. В практической части конкурса офицеры выполняли упражнение контрольных стрельб из автомата АКС‑74, метали ручные гранаты. Несмотря на мороз, на полигоне Брестский было жарко. Офицеры-десантники показали: стрелять они умеют, их огневая выучка на высоте.

Уровень физической подготовленности командиров проверялся по нескольким дисциплинам. Это стрельба из штатного оружия (пистолет Макарова), кросс на 1 и 3 километра (в зависимости от возрастной группы), подтягивание на перекладине или подъем переворотом, а также плавание на дистанцию 100 метров. Как отметила судейская коллегия, результаты тестирования по сравнению с прошлым годом были улучшены.

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Для подполковника Олега Костромина такие соревнования — повод в очередной раз испытать свои силы:

— Считаю, что командир при обучении своих подчиненных должен использовать личный пример, многое уметь. Для меня принцип «Делай, как я, а не делай, как я сказал» — не просто слова. Младшие коллеги и товарищи всегда будут качественнее выполнять поставленные задачи, глядя на грамотного и уверенного в своих силах командира. К тому же важен симбиоз теоретических и практических знаний. А эти соревнования по полевой выучке показывают, на чем мне в будущем как командиру расставить акценты. Важно, что тут присутствует состязательный дух, каждый хочет проявить себя с лучшей стороны и стать первым. В силах специальных операций не должно быть шаблонности. Лишь тот командир добивается успехов, который подходит к обучению подчиненных творчески.



Командир отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Андрей Власенков в подобных соревнованиях далеко не новичок. Батальон под командованием опытного офицера имеет высокий уровень боевой выучки, постоянно участвует в различного рода учениях, в том числе представляет наши Вооруженные Силы на международном уровне.

— Соревновательный настрой, напряжение не покидали до самого финиша. Для того чтобы победить, нужно было ровно проходить все дисциплины. Подобные старты командирам идут только на пользу. Кроме этого, происходит обмен опытом. По итогам каждый для себя сделает конструктивные выводы, чтобы в будущем наращивать знания и навыки, самосовершенствоваться. Ведь командир, без сомнения, должен быть грамотным, всегда принимать единственно правильное решение, — убежден гвардии подполковник Андрей Власенков.

Естественно, что не у каждого офицера получилось все то, что он задумал. Кому-то не хватило опыта, знаний, кому-то — элементарного везения. Но проигравших в этих состязаниях, без сомнения, нет, да и быть не может. Каждый офицер приобрел тут что-то новое, пообщался с коллегами, наметил себе пути совершенствования — которому, как известно, нет предела.



А по итогам соревнований лучшим командиром десантного батальона стал гвардии майор Степан Домасевич (38 одшбр), лучшим командиром десантной роты — гвардии старший лейтенант Юрий Одинец (38 одшбр), лучшим командиром десантного взвода — гвардии лейтенант Игорь Тыщук (103 овдбр).

В числе лучших также подполковник Олег Костромин, старшие лейтенанты Каспар Соловов и Сергей Станкевич.

Пoдпoлкoвник Aлексaндр Пoлитaев, «Вaяр», фoтo aвтoрa