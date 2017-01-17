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Академия авиации ждёт гостей

17.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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21 января военный факультет в Белорусской государственной академии авиации проводит день открытых дверей. Вуз приглашает учащихся средних школ, гимназий, лицеев, а также средних специальных учебных заведений.

Ребята, их родители и педагоги смогут узнать все, что их интересует о подготовке по уникальным военным специальностям высшего и среднего специального уровней образования. Они ознакомятся с порядком приема на военный факультет в 2017 году, организацией образовательного процесса в академии авиации, ее материально-технической базой.

Во время встречи с командованием и профессорско-преподавательским составом военного факультета посетители смогут задать интересующие их вопросы, получить консультации. Также у юношей будет возможность побеседовать с курсантами.

Начало мероприятия в 10.00. Академия авиации ждет гостей по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, д. 77 (проезд от станции метро «Автозаводская» автобусами № 21, 16 до остановки «10‑я больница»). Получить дополнительную информацию можно по телефону (8 017) 341‑37‑44.

 
Теги: Минск
 
 
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  21 января военный факультет в Белорусской государственной академии авиации проводит день открытых...

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