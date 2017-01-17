Без этого музыкального коллектива не проходит ни один воинский ритуал или торжественное мероприятие в 51‑й гвардейской артиллерийской бригаде. Оркестр воинской части нередко выступает с концертами перед гражданской публикой в родных для артиллеристов Осиповичах, других городах страны. Кроме того, музыканты-артиллеристы — неизменные участники различных фестивалей и смотров‑конкурсов. Причем оттуда они, как правило, не возвращаются без наград.

Из тех, кто стоял у истоков создания этого музыкального коллектива и до сих пор играет в его составе, — старший прапорщик запаса Григорий Жебит. По его словам, в конце 80‑х и начале 90‑х годов минувшего века оркестр был внештатным. А с 1993 года оформился как штатное подразделение воинской части.



Сегодня коллектив оркестра бригады насчитывает шестнадцать человек. При нем создан вокально-инструментальный ансамбль, завоевавший популярность у любителей эстрадной песни во время многочисленных выступлений на концертных площадках.

— Мы являемся постоянными участниками телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда», — отметил Григорий Иванович. — Представляем на нем не только популярные, широко известные мелодии, но и композиции из собственного репертуара. Нам приходилось, в частности, отстаивать честь Вооруженных Сил Республики Беларусь на Московском международном фестивале патриотической песни «Виват Победа!». Также регулярно выступаем на смотрах-конкурсах концертного, служебно-строевого репертуара штатных военных оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск. Дипломов различных степеней завоевали столько, что ими можно занять все стены клуба воинской части. Сегодня наш коллектив представляет сплав молодости и опыта, ведь в составе оркестра 51 абр собрались музыканты сразу нескольких поколений. И всех нас объединяет любовь к военной музыке и верность воинской службе.

В составе оркестра есть свой композитор — подполковник запаса Кононов. Владимир Николаевич окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности «культурно-просветительская работа». Музыкой увлечен с детства, как композитор приобрел определенную известность. В составе оркестра 51‑й гвардейской артиллерийской он играет на клавишных и тарелках.

— Я пишу мелодии в основном на военно-патриотическую тематику, — сказал Владимир Николаевич. — Несколько моих композиций входят в постоянный репертуар нашего коллектива. Ряд песен написал в содружестве с осиповичским поэтом Анатолием Томашевским — кстати, профессиональным журналистом. Одна из них — «Под чистым небом» — была исполнена сводным военным оркестром на параде в честь празднования Дня Независимости Республики Беларусь. Для меня это огромная честь!

Гвардии прапорщик Алексей Сергеев — штатный аранжировщик оркестра. По признанию коллег, человек он необыкновенно талантливый: пишет все инструментовки, поет, играет на саксофоне. Одним словом, душа коллектива. Алексей и предложил принять в состав оркестра солистку Ольгу Титкову. До этого она — выпускница музыкального училища — работала преподавателем Осиповичской детской школы искусств. Полтора года назад Ольга впервые выступила в составе военного оркестра на смотре-конкурсе, исполнив одну из известных песен композитора Геннадия Гладкова. В итоге оркестр 51 абр занял на том конкурсе второе место.

Ольга Титкова решила не ограничивать себя сольными выступлениями, самостоятельно освоила бас-гитару. Уже через год на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» в составе вокально-инструментального ансамбля военного оркестра она не только пела, но и аккомпанировала на струнном инструменте.

— Я как исполнитель по-настоящему нашла себя в военном оркестре, — призналась собеседница. — Меня завораживает сила звучания духовых и ударных инструментов. В оркестре попробовала себя и в качестве дирижера, что еще со времени учебы в музыкальном училище является моим увлечением…

Дирижер оркестра гвардии старший лейтенант Владимир Михновец прошел в 51‑й гвардейской артиллерийской бригаде путь от рядового солдата до руководителя музыкального коллектива воинской части. До призыва в армию в 1993 году Владимир окончил Могилевское музыкальное училище. Он одним из первых вошел тогда в штат нового подразделения. В первом составе коллектива он играл на тубе. Остался служить по контракту, стал старшиной оркестра… А после окончания курсов при Военной академии Владимиру было присвоено офицерское звание, дирижером он стал в 2009 году.

По словам коллег, гвардии старшего лейтенанта Михновца отличают такие качества, как пунктуальность, высокая ответственность, хорошие организаторские способности. И, разумеется, высокий профессионализм.

— Больше всего мне по душе исполнять музыкальные композиции белорусских авторов, — подчеркнул он в беседе. — Особенно, когда приходится выступать перед зарубежной публикой. Нашей белорусской музыке присущ особый лиризм, неповторимый национальный колорит. Эти мелодии способны затронуть душу каждого слушателя. Также хочется исполнять больше сложных музыкальных произведений мировых классиков, чаще выступать на большой сцене. И, конечно, взяв в руку дирижерскую палочку, всегда испытываешь чувство гордости. Именно военная музыка способна настроить человека на особый лад, подарить ему самый широкий спектр эмоций…

Как отметил начальник штаба — первый заместитель командира 51 абр гвардии полковник Алексей Ратушный, военный оркестр бригады пользуется заслуженной популярностью не только у военнослужащих воинских частей гарнизона, но и среди жителей Осиповичского района. Нет, наверное, в Осиповичах ни одного человека, который бы не любил слушать музыкальные произведения в исполнении этого дружного, творчески зрелого коллектива.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова