19 января в 16.00 состоится финальный концерт одного из самых масштабных проектов Министерства обороны Республики Беларусь — телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда». В нынешнем году форум армейских талантов пройдет в юбилейный — двадцатый раз.



Ежегодный телевизионный фестиваль армейской песни «Звезда» призван укрепить в обществе чувство патриотизма. Основная тематика музыкальных произведений — военная служба, верность воинскому долгу и прославление подвигов защитников Отечества.

Более 1.000 заявок для участия в конкурсной программе были поданы от исполнителей и коллективов со всей страны. На сцене Центрального Дома офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь более 100 конкурсантов из разных уголков нашей страны продемонстрируют взыскательному жюри свое мастерство. Судьи будут определять лучших из лучших в четырех номинациях: «Исполнители армейской песни», «Авторы-исполнители», «Вокальные группы и ансамбли», «Исполнители военно-патриотической песни». В последние годы именно фестиваль армейской песни «Звезда» стал той сценической площадкой, с которой все чаще звучат премьеры военно-патриотических композиций.

Как отметили представители судейской коллегии, с каждым годом растет уровень вокального и артистического мастерства исполнителей. Участники фестиваля армейской песни все более взвешенно относятся к выбору песен. Для одних — это возможность проявить себя, для других — реализовать мечту и выступить на большой сцене, а для некоторых, возможно, это первый шаг на пути к будущей профессии.

Соб. инф.