﻿ Трамп в Twitter перепутал дочь с другой Иванкой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Трамп в Twitter перепутал дочь с другой Иванкой

17.01.2017 20:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Микроблогер Иванка Мажич, имя которой по ошибке указал в своем сообщении Дональд Трамп вместо своей дочери Иванки, попросила избранного президента США быть аккуратнее в сети.

Трамп опубликовал в Twitter запись про свою дочь, но в гиперссылке на пользователя выбрал вместо нее жительницу Великобритании Иванку Мажич (Ivanka Majic).

"Дональд Трамп, на вас лежит огромная ответственность. Могу ли я предложить быть аккуратнее в Twitter, а также (уделить – Sputnik) больше времени изучению изменений климата", – прокомментировала Мажич запись Трампа.

Запись Мажич набрала более 8 тысяч лайков и около 3 тысяч перепостов.

В декабре сообщалось, что избранный президент испытывает трудности в обращении с современной техникой. В частности, его помощники заявили, что никогда не получали электронные письма или текстовые сообщения от Трампа. По словам знакомых политика, 70-летний миллиардер предпочитает электронным девайсам печатную прессу.

В прошлом Трамп отрицал связь между деятельностью человека и изменением климата и заявлял, что эти изменения "придумали китайцы", чтобы подорвать экономическое доминирование США.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избранный президент испытывает трудности в обращении с современной техникой: в частности, ранее его помощники заявили, что никогда не получали электронные письма...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Трассы некоторых автобусов изменятся в Минске с конца января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика