МИНСК, 17 янв – Sputnik. Микроблогер Иванка Мажич, имя которой по ошибке указал в своем сообщении Дональд Трамп вместо своей дочери Иванки, попросила избранного президента США быть аккуратнее в сети.

Трамп опубликовал в Twitter запись про свою дочь, но в гиперссылке на пользователя выбрал вместо нее жительницу Великобритании Иванку Мажич (Ivanka Majic).

"Дональд Трамп, на вас лежит огромная ответственность. Могу ли я предложить быть аккуратнее в Twitter, а также (уделить – Sputnik) больше времени изучению изменений климата", – прокомментировала Мажич запись Трампа.

@realDonaldTrump @drgoodspine And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange . pic.twitter.com/kBMEGZYtig — Ivanka Majic (@ivanka) 17 января 2017 г.

Запись Мажич набрала более 8 тысяч лайков и около 3 тысяч перепостов.

В декабре сообщалось, что избранный президент испытывает трудности в обращении с современной техникой. В частности, его помощники заявили, что никогда не получали электронные письма или текстовые сообщения от Трампа. По словам знакомых политика, 70-летний миллиардер предпочитает электронным девайсам печатную прессу.

В прошлом Трамп отрицал связь между деятельностью человека и изменением климата и заявлял, что эти изменения "придумали китайцы", чтобы подорвать экономическое доминирование США.