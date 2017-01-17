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Трамп в Twitter перепутал дочь с другой Иванкой
17.01.2017 20:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – Sputnik. Микроблогер Иванка Мажич, имя которой по ошибке указал в своем сообщении Дональд Трамп вместо своей дочери Иванки, попросила избранного президента США быть аккуратнее в сети.
Трамп опубликовал в Twitter запись про свою дочь, но в гиперссылке на пользователя выбрал вместо нее жительницу Великобритании Иванку Мажич (Ivanka Majic).
"Дональд Трамп, на вас лежит огромная ответственность. Могу ли я предложить быть аккуратнее в Twitter, а также (уделить – Sputnik) больше времени изучению изменений климата", – прокомментировала Мажич запись Трампа.
Запись Мажич набрала более 8 тысяч лайков и около 3 тысяч перепостов.
В декабре сообщалось, что избранный президент испытывает трудности в обращении с современной техникой. В частности, его помощники заявили, что никогда не получали электронные письма или текстовые сообщения от Трампа. По словам знакомых политика, 70-летний миллиардер предпочитает электронным девайсам печатную прессу.
В прошлом Трамп отрицал связь между деятельностью человека и изменением климата и заявлял, что эти изменения "придумали китайцы", чтобы подорвать экономическое доминирование США.
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Избранный президент испытывает трудности в обращении с современной техникой: в частности, ранее его помощники заявили, что никогда не получали электронные письма...
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