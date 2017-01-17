МИНСК, 17 янв — Sputnik. Государственное учреждение "Столичный транспорт и связь" обратилось к минчанам и гостям столицы с предупреждением об изменении трассы некоторых городских автобусов.

"С целью улучшения транспортного обслуживания с 28 января трасса городского автобусного маршрута № 78 "ДС Кунцевщина — Бобруйская" продлевается от остановочного пункта "ДС Кунцевщина" по ул. Казимировская, ул. Каменногорская до диспетчерской станции "Каменная Горка — 5", — рассказали на предприятии.

Собеседники агентства отметили, что маршруту будет присвоено новое наименование — 78 "ДС Каменная Горка 5 — Бобруйская".

Кроме того, изменения коснуться и автобусного маршрута № 86 "ДС Уручье-4 — Озерище". С 28 января он будет ходить от остановочного пункта "ДС Уручье-4" по ул. Гинтовта, ул. Лопатина до разворотного кольца "Копище". "Маршруту присваивается новое наименование № 86 "Копище — Озерище", — добавили в ГУ.



© Фото: ГУ "Столичный транспорт и связь" Новые схемы движения автобусов №33 и №86

С 30 января изменится трасса следования автобусного маршрута № 33 "Копище — Ст.м. Уручье". "В связи с изменением трассы автобусного маршрута № 86 автобусы маршрута № 33 от станции метро "Уручье" в направлении д.Копище будут следовать по просп. Независимости, ул. Острошицкая, ул. Гинтовта, ул. Лопатина", — проинформировали собеседники Sputnik.

Посадка в автобусы будет осуществляться с четной стороны проспекта Независимости (на том же остановочном пункте, что и в автобусы маршрута № 86).

Кроме того, с 28 января отменяется работа маршрута № 33 по выходным дням, по будним дням движение будет осуществляться только в утренний и вечерний часы пик.