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На должность ректора Европейского гуманитарного университета подано 29 заявок
17.01.2017 20:56 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 17 января. На должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ, Вильнюс) подано 29 заявок, сообщил БелаПАН руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта. По его словам, прием заявок завершился 17 января.
Милта отказался сообщить, есть ли среди претендентов граждане Беларуси, "руководствуясь требованиями по соблюдению конфиденциальности в отношении к предоставленной кандидатами информации".
Он отметил, что отбор кандидатов на должность ректора будет проводиться уполномоченным комитетом, членами которого являются председатель общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда "Евразия" Хортон Биби-Сентер, президент ЕГУ Анатолий Михайлов, исполняющий обязанности ректора ЕГУ Йорген Йоргенсен, член сената ЕГУ и президент студенческого представительства ЕГУ Анна Филистович и др.
Международный конкурс на замещение должности ректора проводит от имени ЕГУ консалтинговое агентство Mercuri Urval под эгидой Шведского агентства по международному сотрудничеству в области развития.
Как сообщалось ранее, ключевыми квалификационными требованиями к кандидату является наличие докторской степени (PhD), минимум 15-летний опыт преподавания и научно-исследовательской деятельности на университетском уровне, опыт в области международного сотрудничества университетов, а также не менее чем пятилетний опыт на старшей руководящей должности в сфере высшего образования. Будущий ректор должен иметь опыт работы со структурами Европейского союза, свободно владеть английским языком. Владение русским и/или белорусским языком учитывается в качестве положительного фактора.
Бывший ректор ЕГУ Дэвид Поллик, который не владел ни русским, ни белорусским языком, занимал эту должность с апреля 2015-го до конца июня 2016 года.
Исполняющим обязанности ректора ЕГУ в октябре 2016 года был назначен датчанин Йорген Йоргенсен.
Европейский гуманитарный университет основан в Минске в 1992 году, в 2004-м закрыт белорусскими властями по идеологическим причинам. Спустя год вуз возобновил работу в Вильнюсе. Является литовским вузом, но имеет неформальный статус белорусского университета в изгнании. Финансируется коалицией международных доноров.
Елена Спасюк, БелаПАН.
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Минск, 17 января. На должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ, Вильнюс) подано 29 заявок, сообщил БелаПАН руководитель по коммуникациям и...
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