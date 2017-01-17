Доброе утро!

Простите, что портим настроение напоминаем вам об этом уже в среду — но суббота будет рабочей. Мы будем отрабатывать выходной, который был 2 января. Надеемся, у вас он того стоил? Если вы вдруг беспокоились, куда пристроить детей, которые ходят в садики и школы — не волнуйтесь, система их не бросит, смело ведите и в субботу . В школе, конечно, не так весело, как в Турции на верблюжьих боях , хотя что-то общее в этом, несомненно, есть.



Фото: Reuters

ВАЖНОЕ

Задержан подозреваемый в нападении на клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, он признал вину. Это выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, говорит, что совершил теракт от имени «Исламского государства».

Наш президент вчера побывал в Судане . По его словам, цель нынешнего визита — «закрепление достигнутых результатов и определение новых перспективных направлений совместной деятельности». Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси участвовать в разведке и добыче нефти и газа, а также сотрудничать практически во всех сферах.

Жить мы стали еще хуже. Реальные располагаемые доходы белорусов обновляют антирекорды : в январе-ноябре этот показатель снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. По итогам 2015-го реальные доходы упали на 5,9%, хотя планировалось их увеличение на 1,1−1,5%. По планам правительства, в следующем году реальные денежные доходы населения должны вырасти на 1,3% к этому году. Вам тоже кажется, что мы это где-то уже слышали?

Недавно немецкая газета Tageszeitung сообщила о выделении ЕС Беларуси 7 млн евро на строительство миграционных центров для беженцев из Сирии, Украины и «лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС». Вчера МВД Беларуси пояснило, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах , задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из Евросоюза в них размещаться не будут. Россия заволновалась : «Учитывая, что у нас с Беларусью нет оформленной наземной сухопутной границы, это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений, мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему», — сообщил глава МИД Сергей Лавров. «Мы делаем то же, что и Россия 10 лет назад», — ответил на это Минск.

Польских дипломатов не пустили в Россию из Беларуси. Российские пограничники развернули поляков на границе со Смоленской областью из-за «отсутствия постов пограничного контроля по пропуску граждан третьих стран в РФ».

Следственный комитет еще раз напомнил, что каждый «лайк», поставленный под порнокартинкой в соцсетях — это преступление, и за это могут посадить. Чем отличается порно от эротики и что включает в себя «распространение порно» — читайте здесь .

Вчера вынесли приговор преступной группе, воровавшей запчасти на «БелАЗе» . Фигурантов задерживали сотрудники ГУБЭП МВД при поддержке «Алмаза». Операция со стрельбой и погоней проходила в ноябре 2015. «Преступники оказали активное сопротивление, действовали дерзко, бросив груз суммой более 600 миллионов, пытались скрыться на сопровождающем автомобиле марки БМВ Х5, протаранив милицейский транспорт. На команды сотрудников милиции „Стоять!“, „Будем стрелять!“ они не реагировали», — вспоминают силовики.

В Москве прошла пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова. Он ответил на вопросы журналистов о ситуации в Сирии, борьбе с терроризмом, рассказал о переодетых женщинами дипломатах США на митингах в России и не увидел в словах Трампа предложения о снятии санкций. Главное с пресс-конференции — в обзоре .

В Нигерии «каким-то образом были убиты мирные жители». Более 100 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по ошибке ВВС страны по лагерю беженцев в штате Борно на северо-востоке.

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FINANCE.TUT.BY пообщался с теми, кто смог доказать, что не должен платить налог на тунеядство, и поинтересовался у МНС, почему так много «писем счастья» с ошибками. Как белорусы доказывают, что не тунеядцы — читайте здесь . А потом не пропустите мнение главного редактора рубрики «Финансы» : нашу Ольгу возмутило, что людей заставляют объясняться по своим «трудным жизненным обстоятельствам» с чиновниками. «Сама идея того, что человек должен обсуждать свои жизненные трудности в чиновничьем кабинете, кажется мне унизительной. Для этого есть врачи, социальные работники, психологи и психоаналитики, но уж никак не клерки в костюмах в исполкоме».

Посмотрели с депутатом от оппозиции Анной Канопацкой ее новый кабинет. Он в ЖЭСе. Через стенку от нее сидят мастера, напротив — актовый зал. «Мне звонили перед заездом и спрашивали, что мне нужно для работы. И предупредили, что отправили уже кого-то в магазин за флагом и портретом президента. Я говорила: „Не нужно, лучше купите мне стул, если у вас есть возможность“. Но нет», — показывает Анна .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О квартале в районе улиц Клумова, Щербакова и Чеботарева в Тракторозаводском поселке мы писали два года назад . Двухэтажки шли под снос, люди обсуждали отселение. Сейчас посмотрели, какие перемены произошли здесь с тех пор. «Поотселяли всех, кого куда. А дома стоят. Бомжатников понаделали. Пьют там. Сколько раз милиция приезжала, гоняла тут всяких», — жалуются пенсионеры.

А вот интересная история о превратностях человеческих судеб : девочка, родившаяся в сибирской тюрьме у одной из заключенных, спустя годы стала морпехом США и будет сражаться против «Исламского государства»

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

…Если все пойдет по плану, то 20 января, в 10.30 утра в Белом доме Барак Обама и Дональд Трамп с супругами по традиции выпьют чаю на дорожку. На подъезде уже будут стоять грузовики с вещами Дональда и Мелании. Рассказываем, как Трамп сменит Обаму на посту президента США .





В Беларуси принято мечтать о преподавателях из Варшавы, Москвы или Нью-Йорка. Габриэлю из Лиможа и Полине из Парижа, наоборот, пришлось подрабатывать, чтобы найти деньги на мастер-классы у минских педагогов. Полина продавала мороженое, торговала овощами и фруктами на рынке в пригороде Парижа, копила подаренные на праздники деньги, просила помощи у старших друзей и родственников — все это ради того, чтобы приехать в Минск. Мы встретились с гостями из Франции и узнали об их жизни в белорусской столице .

Белорусские деревни пустеют — старики умирают, молодежь уезжает в города. Агрогородки ситуацию не спасают. Но есть люди, которые назло статистике из города перебираются в деревню, строят там дома и приглашают всех желающих стать деревенскими жителями хотя бы на время. Вот история Андрея, который имеет свой бизнес в Москве, но живет в Косаричах Глусского района Могилевской области . И бабушка, и прабабушка его были из этой деревни.

Помните, мэр Минска Андрей Шорец поручил за двое суток расчистить столицу от снега? Коммунальники бросились расчищать — а мы посмотрели, как они это делают. Не завидуем им. И чистить сложно, и не чистить никак нельзя.

О КАСКО уже говорено-переговорено, тем не менее большинство автовладельцев эту страховку не оформляют. Авось пронесет! Для тех же, кто на «авось» полагаться не хочет, AUTO.TUT.BY прикинул, стоит ли КАСКО своих денег . А еще ребята проверили, могут ли машины с «ЭРА-ГЛОНАСС» вызвать экстренную помощь в Беларуси — авто с «тревожной» кнопкой уже поставляются на наш рынок. Выяснилось, что могут, но пока не все гладко.

Хотите узнать, как шахматами заработать на квартиру? Прочтите интервью Сергея Жигалко — бронзового призера Евро-2016 по рапиду и первого номера национального рейтинга среди мужчин-шахматистов.

Вспомнили историю хаски, которая напала на 8-месячную малышку. Собака до сих пор в приюте на Гурского, ее никто оттуда не забирал — да и неизвестно, заберет ли уже.

Пообщались с организатором конференции TEDx в Минске: как получить лицензию TED, что такое «долина смертной тени», которую преодолевают все спикеры, сколько стоит организация локального события и почему деньги не имеют значения. А, не все знают, что такое TED и что за конференции TEDx? Тогда вам точно сюда .

Все новости вторника, 16 января

А сейчас мы сделаем вам предложение , от которого невозможно отказаться. У купидона, бабочки и винограда в одном лице — Александра Солодухи — 18 января день рождения. И TUT.BY предлагает съездить в гости к Саше и спеть с ним пару хитов. Будет весело, пишите нам и присоединяйтесь!

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