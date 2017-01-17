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Где в Гомеле можно будет окунуться на Крещение

18.01.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Крещение Господне, или Богоявление, христиане празднуют 19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан.


Основные крещенские мероприятия развернутся 19 января на набережной реки Сож: крестный ход и водоосвящение планируется в районе Киевского спуска, сообщают «Гомельские ведомости».

Также любой желающий сможет окунуться в воду в пляжной зоне слева от пешеходного моста через реку Сож. Здесь будет организована торговля. Предусмотрены дежурства бригад скорой медицинской помощи, ОСВОДа, спасателей.

Места для омовения прихожан будут оборудованы и в приходах: на территории Спасо-Преображенского храма (ул. Каменщикова, 9) купель будет доступна с 18.00 18 января и продолжит работу до 22.00 следующего дня. В храме святого Архангела Михаила (пр. Речицкий, 34) можно будет омыться 18 января с 18.00 до 21. 00 и 19 января с 10.00 до 21.00. На озере, возле которого расположен храм святого великомученика Георгия Победоносца (1-й пер. Крупской, 8а), будет вырублена купель, в которой можно будет омыться 19 января после утренней Литургии.

 
 
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Основные крещенские мероприятия развернутся 19 января на набережной реки Сож: крестный ход и водоосвящение планируется в районе Киевского спуска.

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